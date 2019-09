El volante ofensivo Franco Cervi, de Benfica de Portugal, finalmente no llegará a Boca Juniors por diferencias económicas entre los clubes tras lo que parecía un principio de acuerdo, mientras que el club se decidió a comprar el pase de Lisandro López. Después de varias idas y vueltas, allegados a la dirigencia de Boca señalaron que Cervi -ex Rosario Central- no jugará en la entidad, y que de esta manera se retira del mercado de pases en este semestre.



El domingo pasado, después de que Boca igualara 0-0 ante River en el estadio Monumental, circuló la versión de que había un interés por el volante argentino, actual jugador del Benfica, aunque el entrenador Gustavo Alfaro negó esa misma noche que a su equipo llegara una nueva incorporación. El lunes, ambos clubes se pusieron de acuerdo para hacer la transferencia, pero horas después el ex Rosario Central dijo que no quería volver a la Argentina.



Sin embargo, a última hora de ayer Cervi se comunicaba con el director deportivo boquense, Nicolás Burdisso, para decirle que había cambiado su postura, por lo que el pase se concretaría. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo en los números de la transferencia.