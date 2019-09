A Balquinta le salió caro el paseo. La Cámara de Casación Penal revocó la resolución de primera instancia que había suspendido el proceso contra Argentino Alberto Balquinta, ex comisario bonaerense acusado de delitos de lesa humanidad, por considerar su estado de incapacidad mental y lo había liberado de la prisión preventiva que tenía en el juicio por el caso Monte Pelloni II, en Mar del Plata. Así, hoy escuchará la sentencia que podría ser a prisión perpetua como pidieron la fiscalía y las querellas en ese juicio por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de las inmediaciones de Olavarría. "Todos los organismos de derechos humanos estamos obligados a vivir en alerta, a no cesar nunca en la búsqueda, sabiendo que ellos utilizan la mentira en forma permanente como una herramienta de la defensa en juicio, mienten no sólo sobre su estado de salud sino también sobre su participación en los hechos", dijo a PáginaI12 la abogada Mariana Catanzaro, de la APDH. "Es como si se duplicara en nosotros el deber de probar esos hechos y que están bien de salud, en esta causa Casación dice que se quiso hacer un análisis médico del imputado por videoconferencia. ¿Cómo puede ser eso un análisis serio? Sin embargo fue suficiente para el tribunal de primera instancia, afortunadamente la Casación lo revocó", agregó.

El sábado 24 por la tarde, dos días después de que lo separaran de ese proceso precisamente por su presunto delicado estado físico, fue fotografiado por un vecino caminando a cinco cuadras del centro de Olavarría, y las imágenes llegaron a manos de la fiscalía. La semana pasada PáginaI12 publicó la denuncia de la Comisión por la Memoria de Olavarría y la APDH por lo que consideraron una "burla" a la Justicia con su "falso mal estado de salud". El 23 de agosto el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata había apartado a Balquinta del juicio de lesa humanidad conocido como Monte Peloni II por motivos de salud. El represor, comisario retirado de la Policía boaerense, contaba con arresto domiciliario por otra causa también por delitos cometidos durante la dictadura, denominada La Huerta. En tanto, el juicio que se desarrolla en Mar del Plata está a cargo de los jueces Alfredo Ruiz Paz, Luis Imas y Victor Bianco quienes hoy dictarán sentencia por crímenes de lesa humanidad contra 37 víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención ubicado en Olavarría.

Los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Blanco y Luis Imas habían decidido separar del juicio a Balquinta, de 88 años, por problemas de salud múltiples tales como que tenía una sonda vesical, una cardiopatía hipertensiva y la recomendación médica de que no debía ser sometido a situaciones de estrés físico ni psíquico. Sin embargo, el ex comisario salió a caminar en ropa deportiva, con su bastón pero sin la persona que ante la justicia figura como su garante de que cumplirá el arresto domiciliario. El episodio del que tomó nota la fiscal Angeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y parte acusadora en el juicio de Monte Peloni, puso en evidencia un aparente buen estado de salud y fue una violación del beneficio que le habían concedido en esa otra causa. Ramos pidió que le revoquen la prisión domiciliaria porque salió de su casa sin autorización del tribunal y sin la compañía de su garante. El mismo Tribunal que lo había separado del juicio de Monte Peloni II tiene que decidir si le revoca la domiciliaria en la causa La Huerta. Balquinta cumple arresto domiciliario desde marzo de 2012, cuando declaró como testigo en el juicio por la muerte del abogado laboralista Carlos Moreno pero dejó el tribunal detenido como acusado.



Las victimas de Balquinta eran militantes políticos peronistas casi todos salvo Alcides Díaz, referente del partido Comunista de Olavarría y Gubitossi, abogado laboralista de trabajadores de LOSA y FABI.