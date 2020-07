El show continúa: Vuelve la NBA en el país de los contagios

Vuelve la NBA. Tras más de cuatro meses de parate, la principal liga de básquet retomará su actividad oficial este jueves, con 22 equipos reubicados en la denominada "Burbuja de Disney ", situada en las instalaciones de la cadena ESPN (propiedad de Disney) en el predio de Mickey y sus amigos en Orlando, Florida, y supuestamente aislada de la pandemia que ya dejó casi 50 mil muertos y más de 4 millones de infectados en Estados Unidos (al tope de la lista de países afectados por el virus).

Mucho ha pasado en el país del norte desde que la NBA suspendió su actividad oficial en marzo tras registrar el primer caso de covid-19 entre sus filas. El precio del petróleo tocó mínimos históricos; Donald Trump, que en noviembre va por su reelección, suspendió la financiación de la OMS por acusarla de complotarse con China en cuanto a la pandemia; y el Pentágono lanzó un video del avistamiento de unos ovnis , entre otras locuras. Pero, sin dudas, si algún episodio tendrá repercusión el la reanudación de la NBA será el brutal asesinato del afroamericano Georg Floyd por la policía y sus consecuentes manifestaciones y protestas . La lucha contra el racismo y la violencia policial de ese país se hará presente en Orlando a través del simbólico gesto de arrodillarse durante el himno o con los nombres inscriptos de víctimas en las camisetas de los jugadores, por ejemplo.



El formato

En Orlando habrá 22 de los equipos que componen la NBA. Los ocho que quedaron afuera de la excursión (6 del este y 2 del Oeste) son los que ya no tenían chances de clasificar a playoffs al momento de la suspensión. Así las cosas, cada franquicia jugará ocho partidos entre este jueves 30 de julio y el 14 de agosto para completar la temporada regular. Como 12 de los equipos ya tienen la clasificación asegurada a los playoffs, el misterio no abundará en esta etapa, más dedicada a poner en ritmo a los jugadores. En Argentina, los partidos serán televisados por ESPN, DirecTV Sports y NBA TV.



LeBron y la frase

Una de los novedades pasará por la disputa de la octava posición en cada conferencia, la última que otorga un pasaje a playoffs: si el noveno clasificado está a cuatro o menos victorias de distancia del octavo, tendrá el derecho de arrebatarle el lugar en una serie a dos partidos, teniendo que ganar ambos para quedarse con el privilegio. Una vez finalizado el trámite, se dará inicio a los playoffs, que se disputarán del 17 de agosto hasta mediados de octubre y respetarán su formato habitual, con series al mejor de siete encuentros. Claro que, esta vez, la localía no será un factor, a menos que el conjunto en cuestión se llame Orlando Magic.



El club de los desahuciados

Aunque acostumbrado a formar equipos con otras grandes estrellas, LeBron James también tiene simpatía por ir contra la corriente. El número 23 de Los Angeles Lakers (líderes en el Oeste) llevó a Hollywood a varios de los jugadores más subestimados de la liga, muchos de ellos dueños de una justificada mala fama. Las últimas adquisiciones del equipo fueron los escoltas J.R. Smith y Dion Waiters. El primero, especialista defensivo y triplero, dejó su huella indeleble en los videos de bloopers cuando le costó una final de NBA a los Cavaliers de LeBron en 2018, al confundir el resultado del juego, pensar que su equipo estaba ganando (estaban empatando) y "hacer tiempo" para que corra el reloj mientras LeBron hacía toda gesticulación posible para "avivarlo". El segundo, Waiters, con facilidad para anotar pero de mala relación con la disciplina, fue cortado por varios equipos a sus 28 años y tendrá su posibilidad de revancha con los Lakers.



La lista de "defectuosos" no termina allí. Con LeBron también estarán el ya veterano pivot Dwight Howard, quien tuvo que lidiar la última década con el mote de "tierno" a la hora del roce que le puso el difunto Kobe Bryant; el atlético interno Javale McGee, blanco de un sinfín de bromas por sus numerosos desaciertos en el campo de juego; y el base Alex Caruso, protagonista de incesantes memes por un "look" que no se condice con su espectacular estilo de juego. Claro que a Caruso nada de eso lo inquieta: prueba de ello es que se ausentó del casamiento de su hermana para no perderse entrenamientos con su equipo en Orlando.

¿Altura o velocidad?

La sensación en Orlando son por el momento los Denver Nuggets (3° en el Oeste). Es que los liderados por el pivot serbio Nikola Jokic decidieron jugarse un pleno a la altura de su formación inicial mientras lidian con numerosas lesiones. Es así que el equipo comandado por Mike Malone viene saliendo con el serbio de base (2,13 metros y 114 kilos), Jeremi Grant (2,03m) y Torrey Craig (2,01m) como perimetrales, y el novato sudanés Bol Bol (2,18m) y Mason Plumlee (2,11m) de internos.



De la vereda contraria están los Houston Rockets (6° en el Oeste). Los del entrenador Mike D'Antoni apostaron durante el último tramo de la temporada a una alineación súper baja, con sólo un jugador que pasa los dos metros de altura (Robert Covington con 2,01). Tal es la apuesta de los Rockets al juego rápido de James Harden y Russell Westbrook, que se deshicieron a su pivot titular durante años, el suizo Clint Capela.

Los candidatos

Los Lakers de LeBron James por el Oeste y los Milwaukee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo por el Este. Los favoritos están claros y el formato de juego de series a siete partidos los potencia aún más. Claro que siempre hay lugar para las sorpresas. En la conferencia del helénico, también se destacan el buen funcionamiento de los vigente campeones, Toronto Raptors, aunque ya sin la estrella de Kawhi Leonard; el aceitado sistema de los Boston Celtics del "mini Popovich" Brad Stevens y el bulldog defensivo Marcus Smart; y los algo desprolijos pero talentosos Philadelphia 76ers del camerunés Joel Embiid y el australiano Ben Simmons.

Por el Oeste, los Clippers de Leonard llegan diezmados por las partidas de vitales jugadores de rol como Patrick Beverley (pilar defensivo), Lou Williams y Montrezl Harrell (ambos candidatos al premio de Mejor Sexto Hombre), quienes debieron atender urgencias familiares y no tienen fecha de regreso a la Burbuja. En tanto, quedará por ver qué pueden conseguir los Nuggets del mágico Jokic, los Rockets del zurdo Harden, o la sensación eslovena Luka Doncic y sus Dallas Mavericks. Además, el novato estrella Zion Williamson, quien por el momento sólo pudo disputar 19 partidos y se lo vio fuera de forma, buscará clasificar a sus New Orleans Pelicans a la postemporada.

Los ausentes

Ante la amenaza de la covid-19, las autoridades de la NBA decidieron no imponer sanciones a los jugadores que no quieran viajar a Orlando, más allá de una quita salarial correspondiente a los partidos que se pierdan. Así, entre los que prefirieron no arriesgar y los que no quieren apresurar la vuelta tras alguna lesión hay varios nombres célebres como los de LaMarcus Aldridge (San Antonio, prefirió operarse de una lesión), Kevin Durant y Kyrie Irving (Brooklyn, por lesión), Gordon Hayward (Boston, jugará con el equipo hasta septiembre, mes en el que está programado el parto de su cuarto hijo), Victor Oladipo (Indiana, por lesión, acompañará al equipo pero no jugará), Sepencer Dinwiddie (Brookyln, dio positivo de Covid-19 por segunda vez y se bajó) o el croata Bojan Bogdanovic (Utah, prefirió operarse de una molestia).

En adhesión, se suman las obvias ausencias de los equipos que ya estaban eliminados de la lucha por los playoffs, donde se destacan los poderosos Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, víctimas de una temporada plagada de lesiones y rápidamente abocada a buscar una elección alta en el próximo Draft, estipulado para mediados de octubre y donde Argentina tendrá presencia asegurada de la mano del cordobés Leandro Bolmaro.



Veteranía asegurada

El parate pandémico significó, entre muchas otras cosas, el retiro forzado de Vince Carter a los 43 años. El escolta considerado como uno de los mejores volcadores de la historia quedó afuera de la definición en Orlando ya que sus Atlanta Hawks no tenían chances de clasificar a playoffs. De todas maneras, para llenar el cupo de veteranía, los Brooklyn Nets (7° en el Este) dieron la sorpresa al convocar al escolta de 40 años Jamal Crawford, quien no había conseguido equipo durante este año y se convertirá ahora en el octavo jugador de la historia de la liga en jugar 20 temporadas. "Al otro día me desperté pensando: '¿Esto realmente sucedió o estaba soñando? ¿Los Nets me llamaron y realmente firmé contrato con ellos?'. Por suerte todo fue real", declaró tras poner su rúbrica Crawford, más conocido por su habilidad con la pelota para marear a sus rivales y dejarlos en el piso.