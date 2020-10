DOMINGO 27

CINE

Las poetas visitan a Juana Bignozzi En el marco de las jornadas "A propósito de Juana Bignozzi" organizadas por el Museo MALBA, hasta hoy se presenta el documental de Laura Citarella y Mercedes Halfon sobre la poeta. Cuando murió en 2015, Bignozzi dejó mediante testamento sus pertenencias a diversos poetas. A Mercedes Halfon le legó nada más ni nada menos que su obra literaria. Fue entonces que, a partir de las peripecias de una flamante albacea literaria, ella y Laura Citarella unieron fuerzas para plasmar ese legado, pero también para explorar el espacio de lo que había sido su hogar, recoger testimonios de sus amigos, y rearmar un recorrido por sus años de exilio en Barcelona, en un documental que no esquiva la ficción. Último día.

Disponible en https://www.malba.org.ar/evento/estreno-las-poetas-visitan-a-juana-bignozzi/

CineMigrante Hasta el 29 de septiembre continúa la 11º edición del Festival Internacional CineMigrante. Hoy a las 21 podrá verse el documental de Travis Wilkerson Did you wonder who fired the gun?" (¿Te preguntaste quién disparó el arma?, 2017). Wilkerson dedicó varios años a investigar el asesinato de Bill Spann, un hombre de color en un pueblo de Alabama en 1946. El trabajo detectivesco del director empieza como una especie de exorcismo familiar (fue su bisabuelo quien le disparó a Spann) y culmina como una contrahistoria del racismo estadounidense. A las 22.40 se presenta "I can’t breathe. Un grito desde la perspectiva del movimiento Black Lives Matter”, una charla en vivo con Kazembe Balagun, Director de Proyecto para Estados Unidos/Naciones Unidas de la sede newyorkina de la Fundación Rosa Luxemburgo. Participó del movimiento Occupy y ahora forma parte de colectivos que integran la vasta red de Black Lives Matter. Modera: Ezequiel Gatto. La programación puede verse en vivo diariamente de 17 a 24 hs con acceso libre y gratuito.

Disponible en https://cinemigrante.currents.fm/

Cine argentino recuperado Del 27 de septiembre al 25 de octubre, en el marco del decimonoveno cumpleaños de Malba, se presentan durante cinco domingos quince películas argentinas exhibidas en el pasado, y en muchos casos rescatadas por Malba Cine. Algunas son muy celebradas y otras son obras a descubrir, pero todas son importantes por diversas razones y estuvieron en algún momento a punto de perderse. Cada film se exhibirá una única vez, en horarios precisos, con una presentación a cargo de Fernando Martín Peña.

Programa disponible en https://www.malba.org.ar/evento/cine-argentino-recuperado/

TEATRO

La savia Hasta hoy estará disponible la obra escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre y protagonizada por Mirta Busnelli, Agustín García Moreno y Constanza Herrera. Entre libros y plantas, Elsa (Busnelli), atraviesa una etapa de sutil renacimiento. Tal vez, como la vida silenciosa del mundo vegetal, hay algo que aún en el ocaso no deja de manifestarse y crecer. Savia es al mismo tiempo el líquido que circula en las plantas y la palabra que nombra al elemento que da vida a las cosas.

Disponible en el canal del Teatro Cervantes en www.youtube.com

LUNES 28

TEATRO

Otro trabajo En la primera entrega de las obras comisionadas para el ciclo del CCK “El trabajo del artista”, Elisa Carricajo y Lisandro Rodríguez presentan Otro trabajo, una producción de cinco capítulos inspirada en un formato escénico que los dramaturgos comenzaron a investigar en su obra Un trabajo (2015). Durante 2014, la actriz y el director iniciaron un proceso de investigación sobre un dispositivo escénico en donde una mujer en escena conversa con un hombre del que sólo se escucha una voz en off. “Apenas comenzado el aislamiento social preventivo y la comunicación permanente con el afuera a través de pantallas este dispositivo regresó a nuestras mentes. Aquello que en esa obra aparecía como distopía era de repente nuestro cotidiano”, explican.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/otro-trabajo-de-elisa-carricajo-y-lisandro-rodriguez_4147

ARTE

Imprescindibles La muestra presenta un recorrido virtual de las doce obras más destacadas de la colección permanente del Museo Larreta. La exposición es una oportunidad de conocer el acervo del museo, formado principalmente por la colección que perteneció a Enrique Larreta y comprende una gran variedad de objetos: mobiliario, tapices, armas, cerámica, pinturas y esculturas del Renacimiento y Barroco español. El retrato del escritor Enrique Larreta, pintado por Ignacio de Zuloaga en 1912, convive en este recorrido con retablos y esculturas del siglo de oro del arte español y otros objetos de uso cotidiano como braseros y bargueños. La selección de las piezas de este recorrido estuvo a cargo de Patricia Nobilia, curadora del Museo y de esta nueva propuesta en formato virtual.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta

Arte y democracia Se encuentra disponible una serie documental realizada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) que explora las relaciones entre arte, política y sociedad desde el retorno de la democracia. Los dos primeros capítulos de la serie, “Parakultural” y “Catalinas Sur”, pueden verse a través de la plataforma LasArtesConectan, una iniciativa de la UNA que reúne diversos contenidos artísticos abiertos a toda la comunidad, en la que todas las semanas se incorporan novedades pensadas para acompañar y contribuir a transitar esta época. Cada entrega de Arte y Democracia está dedicada a distintas experiencias que articularon el arte y la política en Argentina desde el retorno de la democracia.

Disponible en https://lasartesconectan.una.edu.ar/

ETCÉTERA

Narrativas desde el aislamiento Escritores y escritoras comparten miradas y reflexiones acerca del presente en un registro colectivo, literario y documental producido en situación de pandemia. Convocados por el CCK, los autores producen durante cuatro semanas textos en torno a un asunto, un personaje, una preocupación real o alucinada. Entre marzo y agosto escribieron Martín Kohan, Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada, Pedro Saborido, Ariana Harwicz, Dani Umpi, Dolores Reyes, Juan Diego Incardona, Romina Paula, Elsie Vivanco, Ricardo Strafacce, Luis Sagasti e I Acevedo. En la cuarta edición, durante septiembre, escriben de viernes a martes Ana Longoni, Lorena Vega, Margarita Molfino, Silvia Gurfein y Andrea Garrote. “Diarios” es editado por Liliana Viola.

Disponible en http://cck.gob.ar/ciclos/diarios_1221

MARTES 29

TEATRO

Visita+Marathón En el marco del proyecto Payroteca de el Teatro Payró, se presentan online las emblemáticas obras Visita (1977) y Marathón (1980) de Ricardo Monti, con dirección de Jaime Kogan. Visita posee una estructura onírica con un solo personaje real que no tiene nombre, el “soñante”, y el resto son los fantasmas internos de sus sueños. En Marathón, los participantes compiten por un premio que desconocen y entre paso y paso de un baile interminable, cada uno va desvendando sus miserias. Los registros datan de 1978 y 1981 respectivamente, y dado que son copias sin masterizar, poseen una calidad propia de la tecnología de la época. Últimos días.

Disponibles en https://www.youtube.com/channel/UCQZa3Nvw2hCNSoYLiEmhfZQ

Archivo vivo El CCK presenta un ciclo en el cual protagonistas de las artes escénicas revisitan algunas de las obras que fueron trascendentes en sus recorridos personales. Los y las artistas eligen una pieza fundante en su recorrido personal para pensarla y volver a vivirla para luego accionar sobre ella. La invitación propone trabajar sobre las obras valorizando el lugar del espectador: ”Ese momento en el que se recibe el efecto y el afecto de un evento que cambia algo en nuestras vidas, que despierta una pregunta, una certeza o una búsqueda”, explican Bárbara Hang y Agustina Muñoz, curadoras del ciclo. Participan Martina Juncadella, Manoel Hayne, Valeria Correa, Florencia Vecino, Iván Haidar, Maruja Bustamante y Rodolfo Opazo.

Disponible en http://www.cck.gob.ar/ciclos/archivo-vivo_1218

ARTE



Public Voices ¿Cuáles son los rastros sonoros y visuales de las manifestaciones feministas? Partiendo de este interrogante el Parque de la Memoria presenta la primera obra audiovisual de “Public Voices”. En los últimos años, el aumento de demandas y reclamos en torno a cuestiones de género tuvo un gran impacto en la agenda pública internacional. En este contexto surge este proyecto colectivo entre artistas sonoras, visuales y diseñadoras activistas de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México y Suiza. El grupo propone pensar nuevos modos de habitar el espacio público a partir del registro sonoro de las marchas feministas. Su objetivo es establecer una plataforma de intercambio entre voces de países diversos, como pueden ser Suiza y Argentina, a través de experiencias en el espacio público.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/public-voices-rastros-de-manifestaciones-feministas-en-8-paises/

CINE

Aimé Los cuatro episodios de esta serie documental recorren la vida y obra de la cantante Aimé Painé, inscripta en el registro civil como Olga Elisa, ante la imposibilidad de anotarla con el nombre elegido por sus padres. Nacida en Ingeniero Huergo, Río Negro, el 23 de agosto de 1943, de ascendencia tehuelche y mapuche, Aimé pasó su infancia cantando los cantos gregorianos que le enseñaban en la escuela. Fue un encuentro folclórico el que la decidió, a los veinte años, a dedicar su carrera al rescate y difusión de la música y los cantos sagrados de sus ancestros, antes de una muerte prematura en Asunción del Paraguay, a los 44 años. Con la actriz Charo Bogarín en la piel de la cantante y un reparto que incluye a Juan Palomino y Loren Acuña, además de varios artistas de las comunidades de la región, la serie –dirigida por Aymará Rovera– se propone recuperar la figura de una artista de excepción y cuenta con diálogos en mapuche y guaraní.

Disponible en https://www.cont.ar/

MIÉRCOLES 30

ARTE

¿Soy racista? La propuesta de este programa digital del Museo de Arte Moderno invita a preguntarnos de qué manera el racismo y la xenofobia atraviesan y se configuran en el contexto argentino. En el contexto de la pandemia por el COVID-19, se suceden constantes manifestaciones de violencia contra individuos pertenecientes a comunidades históricamente relegadas. Con interpelaciones urgentes desde diversos puntos del globo, la exposición virtual propone preguntarse de qué manera el racismo y la xenofobia atraviesan y constituyen a la sociedad. Y, particularmente, cómo se configuran en el contexto argentino. Los contenidos se presentan de manera gratuita y diariamente a través de las redes sociales del Museo del Arte Moderno.

Disponible en https://www.museomoderno.org/es

Fisicología El Parque de la Memoria presenta el registro audiovisual de Fisicología, una serie de acciones realizadas por Luis Garay en el marco de la muestra grupal curada por Inés Katzenstein y Javier Villa. Desde su título, Aquella mañana fue como si recuperara si no la felicidad, sí la energía, una energía que se parecía mucho al humor, un humor que se parecía mucho a la memoria, la exposición intentó testear nuevos modos de abordar la historia y la memoria de nuestro pasado reciente. Inspirada en una frase extraída del cuento “Sensini”, de Roberto Bolaño, la muestra proponía explorar un vínculo con la memoria que no estuviera desconectado de una sensación de energía o, incluso, postular un vitalismo apoyado en una relación permanente con lo que ya no está.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/performance-fisicologia-de-luis-garay/

MÚSICA

Durante septiembre, Luciana Jury presentó un ciclo de conciertos desde el aislamiento de su hogar. La cantante y compositora comenzó este ciclo acompañada de su guitarra en el mes de julio y gracias a la convocatoria de público sigue durante septiembre. Jury viene de lanzar su cuarto álbum, Abrazo, donde presenta un repaso por el cancionero latinoamericano que tan bien conoce. El ciclo finaliza hoy con “La madrugada”, que incluirá las canciones de su tercer álbum solista, grabado en 2015.

A las 21, entrada a la gorra virtual. Disponible en https://www.youtube.com/user/raizbrota

Ludmila Fernández La cantante vuelve a los escenarios con este recital vía streaming desde Jazz Voyeur presentando su homenaje a Carmen McRae. Ludmila Fernández en voz, junto a Alejandro Kalinoski (piano), Damián Falcón (contrabajo) y Andy Dellacasa (batería), invitan a compartir el estilo de la neoyorquina Carmen Mc Rae (1922 – 1994). Además de su amplio recorrido interpretando standards, Carmen abordó la obra de grandes compositores contemporáneos, como Thelonious Monk o Dave Brubeck y rindió tributo a sus admiradas Billie Holiday y Sarah Vaughn. Última presentación.

A las 21, entrada: $500. Disponible en https://jazzonline.com.ar/

JUEVES 1°



ETCÉTERA

Fondo de Cultura Económica La filial argentina de la editorial mexicana Fondo de Cultura Económica cumple 75 años. Durante octubre presentan un despliegue de actividades que incluirán la participación de pensadores, críticos, artistas y periodistas internacionales y nacionales, tales como Enzo Traverso, Luigi Zoja, Marilena Chaui, Julieta Venegas, Horacio Tarcus, Hugo Vezzeti, Flavia Costa, Adriana Petra, Gonzalo Aguilar, Alejandra Laera, Graciela Montaldo, Sandra Contreras, Mariana De Gainza, Diego Tatián, Héctor Pavón y Flavio Lo Presti. Hoy a las 19 se presentará el libro Subjetividad y verdad, Michel Foucault; con Flavia Costa, Hugo Vezzetti y Flavio Lo Presti. El miércoles 7 será el turno de Una vida más allá de las fronteras, de Benedict Anderson; con Gonzalo Aguilar y Adriana Petra.

Programa y actividades en https://www.instagram.com/fceargentina

Un minuto y medio no se le niega a nadie Durante la cuarentena, Sala Caras y Caretas convocó a varios directores de teatro para escuchar sus perspectivas sobre el peor de los obstáculos que tuvo alguna vez el teatro contemporáneo. Ricardo Bartís tuvo una respuesta inmediata y fue con una poesía en un audio de WhatsApp: una interpretación de Osvaldo Lamborghini que se hizo viral. Desde esa premisa, Caras y Caretas invitó a sesenta artistas a la lectura de poesía y se generó un puente en el aislamiento que causó entusiasmo. Las diferentes participaciones pueden escucharse en el canal del teatro en YouTube.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCUyNzxBW2eWT68L_rXDix1A

MÚSICA

Tanguito A 75 años del nacimiento de Tanguito (16 de septiembre de 1945), la plataforma Kabinett estrena una versión de la emblemática canción "Amor de primavera" compuesta por Tanguito junto a Hernán Pujó, interpretada por el cantautor Salvet. La pieza forma parte del proyecto "Aquí, allá y en todas partes" que viene estrenado otros siete videoclips desde agosto a esta parte. “Amor de primavera” fue compuesta a principios de 1968 en el arenero de Plaza Francia, en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho lugar se transformó en el epicentro de los autodenominados “náufragos”, también llamados “hippies”, a finales de la década del 1960. Esta versión es interpretada por Salvet, músico y cantautor porteño, acompañado de los stencils del grupo Cartoonneros.

Disponible en https://www.wearekabinett.com/

ARTE



100 años de León Ferrari El Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Bellas Artes presentan una serie de actividades en homenaje al gran artista argentino en el centenario de su nacimiento. El programa incluye material audiovisual con testimonios, un documental y publicaciones digitales, entre otras acciones dedicadas a evocar la vida y la obra del artista. Noé Jitrik, Silvio Rodríguez, Ticio Escobar, Tamara Stuby, Nora Hochbaum y Fabián Lebenglik son algunos de los primeros testimonios en compartir sus recuerdos sobre Ferrari en testimonios audiovisuales que podrán verse en el sitio web del Museo. También está disponible Civilización, un documental de Rubén Guzmán que recorre las ideas del artista y su producción a través de material de archivo y entrevistas.

Disponible en https://www.bellasartes.gob.ar/

VIERNES 2

CINE

Los que vuelven La película de Laura Casabé transcurre a principios de siglo XX en un yerbatal de la selva. Se trata de un filme de terror con trasfondo histórico rodado en la selva misionera que describe los extraños acontecimientos que ocurren en la finca de un matrimonio de terratenientes. Narra cómo la convivencia con empleados, caseras y mensúes comienza a alterarse de manera radical ante el regreso de un hecho del pasado. Los que vuelven describe la explotación colonial de la misma manera que el conflicto entre habitantes originarios y usurpadores originales. También es un filme de época y un melodrama, protagonizado por María Soldi y Lali González (la actriz paraguaya de 7 Cajas).

Disponible en http://cine.ar/

ARTE

Conectar Galería Mar Dulce presenta la primera muestra individual de la artista visual Podri. Las once pinturas que componen la exposición tienen una impronta latinoamericana y mucho color. Los cuerpos femeninos y la naturaleza crean un mundo de ensoñación y a su vez cercano. Creadas durante la cuarentena, estas pinturas realizadas en óleo encuentran su foco en las figuras planas, una paleta de colores brillantes y una relación con el fondo que destaca los cuerpos de mujeres libres. Inaugura hoy.

A las 19, por IG Live de Galería Mar Dulce https://www.instagram.com/galeriamardulce

País imaginado El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta una propuesta que invita a reflexionar sobre el mapa artístico de nuestro país bajo el título País imaginado, un viaje junto a artistas de las 23 provincias argentinas. El Museo propone realizar un recorrido por día a cada provincia para presentar a un artista local por vez y lograr así una apertura institucional hacia donde se orientan algunas de las investigaciones en curso, consciente, al mismo tiempo, de que esta selección es una vista parcial del amplio panorama artístico de las provincias. De la mano de sus obras y sus voces, se podrán conocer los pormenores de su producción, las circunstancias de su formación y sus referentes.

Disponible en https://www.museomoderno.org/es

ETCÉTERA



Lo infraordinario: memoria y autoficción A partir del viernes 9 de octubre, y todos los viernes del mes, regresa “Lo infraordinario”, un taller virtual de escritura y fotografía a cargo de Sol Kutner y Nacho Bosero. La propuesta es "salir de lo plano y explorar nuestro entorno", utilizando como disparadores la memoria y la autoficción. "Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo" (G. Perec)

A las 19. Más información en [email protected]

SÁBADO 3

MÚSICA

Bernardo Baraj Jazz Trío En el marco del ciclo “Jazz Online”, presentan su disco grabado en la Cúpula del CCK, editado este año y que está disponible en plataformas digitales. Con Bernardo Baraj en saxo tenor y flauta, Juan Bayón en contrabajo y Marcelo Baraj en batería, el trío presentará el disco grabado en agosto de 2019 en el marco del Ciclo "Jazz en la Cúpula del CCK". El material no fue pensado originalmente como un disco, pero luego de escuchar el material Bernardo Baraj gestionó la autorización para que quede plasmado en este trabajo, que cuenta con la voz del periodista Ricardo Salton en la presentación y la fotografía de tapa de Ale Febrero. El repertorio del disco está integrado por obras de John Coltrane, Thelonious Monk y hasta una versión de "Los ejes de mi carreta" de Atahualpa Yupanqui.

A las 21, entrada: $500. Disponible en https://jazzonline.com.ar/project/bernardo-baraj-jazz-trio/

Cuarteto de Nos El pasado 5 de septiembre, la banda realizó su primer concierto por streaming. La experiencia de los shows de estudio comenzó con la edición virtual del Pilsen Rock en Uruguay, y esto fue el puntapié para que Cuarteto de Nos decidiera tomar este formato y volver a replicarlo. Por eso, este fin de semana, del 3 y 4 de octubre, con varios horarios a elección, se podrán disfrutar estos shows en vivo desde el estudio titulados “Jueves Tour”. La banda está conformada por Roberto Musso (guitarra y voz), Santiago Tavella (bajo), Álvaro Pintos (percusión), Santiago Marrero (teclados y programaciones) y Gustavo Antuña (guitarras).

Entrada: $600. Disponible en https://livepass.com.ar/events/cuarteto-de-nos-estudio

TEATRO

80 cosos Un hijo nos cuenta que su madre, quien está a punto de morir, le revela que ve 80 flashes, 80 imágenes caóticas en su cabeza. A partir de allí, se irán desplegando distintas narraciones fragmentadas, decenas de micro historias que se entrelazan creando nuevas posibilidades de sentidos. Rubén Sabbadini, dramaturgo, director, actor, recientemente ganador del Concurso “Nuestro Teatro” (del Teatro Nacional Cervantes), presenta una adaptación de su obra 80 de un minuto en formato on line. La primera parte se presenta en vivo por streaming en tres únicas funciones los sábados de octubre a partir de hoy.

A las 22, entrada: gorra virtual a partir de $100. Disponible en www.alternativateatral.com

ETCÉTERA

Conexión Masticar El festival gastronómico organizado anualmente por A.C.E.L.G.A. presenta su primera edición virtual hoy y el domingo 4 de octubre. A través de distintas plataformas (YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, web propia) ofrecerá contenidos gratuitos vinculados a las diferentes variantes de la gastronomía argentina. Recetas, charlas, secretos, datos útiles para comprar mejor, clases y contenidos especiales, como “Conexiones Masticar” por YouTube.

El programa completo del festival está disponible en https://www.conexionmasticar.com.ar