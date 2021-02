El otro día cocinaba en casa sofocada por el calor y la humedad que nos está regalando este verano ciclotímico. Mi hija Bella (así la llamo cariñosamente) dibujaba en la mesa de la cocina. Las dos estábamos muy concentradas en lo nuestro, el único ruido que se escuchaba era el del cuchillo impactando contra la tabla de picar las verduras. De repente, ella me hace una pregunta: mamá, ¿solo las mujeres pueden tener bebés? Dejé de cortar, quedé en silencio unos segundos que me parecieron eternos, y mientras mi mente trataba de hacer foco, muchas imágenes acudían a ella. Todo en ese breve, pero extendido instante.

¡A no desesperar! Con los años, aprendí a tomarme mi tiempo en responder, así trato de no bajarle ningún prejuicio de todos los que tenemos las personas de mi generación:

—No, también hay hombres que pueden tener bebés.

Sé que esta respuesta puede generar perplejidad. Ya estoy escuchando a los que, o en nombre de Dios o en el de la Biología, me acusan de hereje por blasfemar contra el orden «natural». A todxs les respondo lo mismo: hay que empezar a reconocer que la genitalidad no determina nuestra identidad de género ni nuestra orientación sexual.

Me acuerdo de una entrevista de Susana Giménez, en el año 2013, a una pareja de chiques trans que estaban esperando un bebé. La noticia dio vuelta al mundo y la Sulxs tuvo en su living. Ella, fresca como siempre, con su clásica carpeta en mano, trataba de leer algo que su mente no podía asimilar y así lxs presentó: «Ella es él y él es ella». Durante toda la charla fue muy evidente el desconcierto de la diva frente a esta feliz pareja de Victoria, Entre Ríos. No la culpo, a mí me cuesta a veces. Lo dice alguien que está acostumbrada a tratar con todo tipo de personas del colectivo LGBTIQ+, y me considero muy abierta, pero la figura del hombre trans está más invisibilizada que la nuestra. Por alguna razón inexplicable, la condena social a un hombre trans en una época era más severa y no me parece que eso haya cambio tanto. Será porque para muchxs que una mujer deje su rol político como gestante sería un sacrilegio.

Hoy convivimos con hombres con vulva, mujeres con pene, cuyas orientaciones pueden ser de lo más diversas. Escuchamos todo tipo de categorías para definir a las personas: heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, transexual, intersexual, queer, de género fluido y un etcétera que deja abierta una clasificación que con el tiempo sigue extendiéndose. Tal vez llegue un día en que no haga falta ninguna definición.

Hace poco tuvimos otro feliz nacimiento: el de Facundo, el primer hijo de Franco Di Pietro y Hannah Palacios, una pareja trans que también hizo a un lado los prejuicios y dejaron que el amor sea su bandera. Para varixs, una aberración; para mí, esperanzador. En entrevistas publicadas,se referían a lo agresivas que suelen ser algunas personas que disfrutan de comentar estas noticias en redes sociales profieriendo todo tipo de comentarios hirientes. La actitud de incomprensión no se restringe únicamente a este nuevo ser social llamado hater. También es cierto que algunos (no todos, afortunadamente) integrantes del personal de salud en el hospital en que se produjo el parto les dispensaron un trato inadecuado, no respetando sus identidades de género. Incluso comentaban que hasta propios allegados del colectivo trans les manifestaban su confusión ante la decisión de haberse elegido como pareja.

Supongo que el primer paso es reconocer el prejuicio y la desinformación existente. Para ello, es indispensable que se dicte ESI en todos los establecimientos educativos y, por qué no, que generaciones crecidas con otro paradigma también nos eduquemos.