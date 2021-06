#Cursos&Concursos El grupo Media Chicas, que trabaja en la inclusión de mujeres en los ámbitos de la tecnología, largó curso de Python y data science, los viernes por la tarde a partir del 18/6. Además, mañana arranca el curso online sobre curaduría y programación en espacios simbólicos a cargo de Leandro Frías; y siguen abiertas las inscripciones a cursos para niñxs y adolescentes del CC Rojas, con flashadas como robótica con legos, música con tablets o diseño de ebooks.



#RondaDeFree La FMS Internacional que había quedado postergada en mayo tiene fecha tentativa para entre finales de junio y primeros días de julio, con formato pandémico y delegaciones de Argentina (Stuart, Papo, Mecha, Klan y Nacho), España, México (incluido el regreso de Aczino), Perú y Chile.



#VideosConCrema La cantante pop Tani sacó un clip bucólico y lleno de chiches retro para su tema Random no, dirigido por Camila Agostini y Micaela Vainikoff. Además, SOK y Valen Etchegoyen clavaron drogas mágicas y jodita desprejuiciada para el de Hasta cuando llueve, Ricci Nostra tiró ondas primaverales en el video de Soltémonos, Ciano pasa de encargado de edificio a bailaor flamenco en el de Diamantes en bruto, y dani diaz le saca la careta a los videoclips full producción en el de life is not like a music video.

#CualquieraPuedeGooglear Clic fondeado: si sos parte de una feria del libro colectiva o autogestiva, el Ministerio de Cultura de Nación recibe inscripciones hasta el 25/6 para su programa de capacitaciones y créditos de hasta 200 mil pesos. Clic solidario: si pensabas comprar música digital de alguna banda que te guste, mirá que el viernes 18/6 vale doble, porque Bandcamp va a donar su parte al NAACP, que asiste en casos de discriminación y xenofobia contra jóvenes.

#Pantallazos Las directoras Clarisa Navas (Las mil y una, Hoy partido a las 3) y Andrea Testa (Niña mamá) conversarán sobre cine, lazos sociales y diversidad mañana a las 20 desde la cuenta de Instagram de @nmpelicula. Además, el documental de Testa sobre maternidad adolescente estará libre durante junio en Comunidad Cinéfila, al igual que Encandilan luces: viaje al psicotrópico con Los Síquicos Litoraleños, de Alejandro Gallo Bermudez, o Breve historia del planeta verde, de Santiago Loza.



#HacelaSimple Juntxs es mejor: los cordobeses Valdes se sumaron a Al calor de tu vida, de la chilena Dulce y Agraz; y Sara Hebe se alió con Manuel Matarasso para montar alto Pikete cultural. Y también hay canciones nuevas del combo Banana Boreal (la sónica Problema), de Pil del Villar (la glamera French Exit), de la debutante Solme (la indie-popera Llueve dentro) y del dúo Defensa (la trap-popera Ojalá).