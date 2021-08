La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez temió ser violada durante el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores del expresidente Donald Trump el pasado seis de enero. Así lo explicó ella misma en una entrevista con la CNN de la que se adelantaron algunos extractos. Ocasio-Cortez, uno de los blancos favoritos de la derecha en Estados Unidos, reflexionó sobre cómo se sintió ante "la misoginia y el racismo tan profundamente enraizados y exacerbados en el ataque".

"El supremacismo blanco y el patriarcado están vinculados de muchas maneras, hay mucha sexualización de la violencia y ese día no solo pensé que iba a ser asesinada, pensé que podrían pasarme otras cosas también", recordó Ocasio-Cortez, de 31 años. Consultada sobre si pensó que iba a ser violada, la congresista respondió con firmeza: "Sí, sí, lo pensé".

Ocasio-Cortez destacó que la horda trumpista que asaltó el Capitolio no sólo seguía una supuesta teoría de fraude electoral, sino que en su fuero interno estuvo "animada" por un espíritu "misógino" y racista". Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado por los hechos ocurridos el seis de enero cargos contra más de 570 personas, que van desde posesión de armas, insurrección, asalto contra la autoridad, invasión de espacios estatales restringidos e intentos por paralizar procesos electorales.

Víctima de agresión sexual

En febrero de este año Ocasio-Cortez había revelado en un directo en su cuenta de Instagram que se consideraba sobreviviente de una agresión sexual en el pasado, de la que no dio detalles, y que no estaba relacionada con el asalto al Capitolio. Y que tanto ese hecho como los momentos vividos en la sede del Congreso le supusieron un trauma.



La decisión de contar su historia como víctima de violencia sexual cuando tenía poco más de 20 años "no fue consciente", admitió. "No dices: 'Este es el momento. Voy a hacer esto ahora'. Se siente como si algo sucediera que casi te impulsa a, y casi te obliga en cierto modo a dar la cara", dijo la congresista y agregó: "Porque creo que muchos supervivientes preferirían no hablar nunca más de lo que pasó".

"Los supervivientes tienen un conjunto muy fuerte de habilidades. Y las habilidades que se requieren como sobreviviente, las herramientas que construyes para la resiliencia, regresan de inmediato", dijo la congresista durante la entrevista, explicando que sintió que esas habilidades "volvían a surgir de inmediato para poder sobrevivir".

Ocasio-Cortez, que acaba de iniciar su segundo mandato en la Cámara de Representantes, describió que aquel fatídico seis de enero se quedó encerrada en el baño de su oficina, escuchó golpes en las puertas y finalmente oyó una voz que preguntaba: "¿Dónde está?" La dirigente del progresismo estadounidense no sabía en ese momento que se trataba de un policía que prestaba servicio en el Capitolio porque, según ella, el agente nunca se identificó.

Un primer mandato "doloroso"

Cuando Ocasio-Cortez llegó a Washington hace dos años, tras superar sorpresivamente a un demócrata de alto rango, sus nuevos colegas tardaron en aceptarla. Algunos no lo han hecho nunca. Aunque rara vez lo contó en público, Ocasio-Cortez dijo durante la entrevista que su primer mandato "fue muy doloroso".

"Llegué y desbanqué a un titular que, si bien puede no haber sido resonante en nuestra comunidad, era muy popular dentro de esas, ya sabes, salas llenas de humo", dijo Ocasio-Cortez. "Les quité un amigo a esos miembros. Y así, entré en un ambiente muy frío, incluso dentro de mi propio partido", agregó.

Ese titular, el exrepresentante de Nueva York, Joe Crowley, era el cuarto demócrata de la Cámara de Representantes cuando perdió su escaño frente a Ocasio-Cortez, quien le negó un undécimo mandato. La congresista dijo que fue rechazada por algunos de los viejos amigos de Crowley y otros que cuestionaron su buena fe, pero nunca se tomaron el tiempo para involucrarla una vez que llegó al Capitolio.

En ese sentido, Ocasio-Cortez planteó que a veces "era muy raro ir a la Cámara de Representantes y ver a un colega que nunca me saludaba". "Sentí que, vaya, es muy duro que haya gente que opine sobre ti que está sentada a tu lado y que ni siquiera inicie una conversación contigo", expresó.

Su futuro en la política

En otro tramo del diálogo con la CNN, Ocasio-Cortez se mostró ambigua cuando le preguntaron si se presentará a las primarias en 2022 contra el actual líder de la mayoría de su partido en el Senado, Chuck Schumer. "Sé que todo el mundo se está volviendo loco" con este asunto, dijo quien pertenece al ala demócrata liderada por Bernie Sanders. La congresista subrayó que ha trabajado de cerca con Schumer en muchos asuntos y que eso es lo importante para ella. "Ya veremos...", zanjó.



Ocasio-Cortez también fue preguntada sobre sus posibles aspiraciones a la Casa Blanca en el futuro, a lo que contestó que no quiere mirar tan a largo plazo para no dejar en tela de juicio el compromiso con su trabajo actual. "Sé que hay mucha gente que no cree eso, pero yo realmente no puedo operar de la manera en que opero y hago las cosas que hago en política mientras intento aspirar a otras cosas o calculo otras cosas", manifestó.