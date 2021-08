La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se indignó con los rumores falsos que este martes invadieron las redes sociales y que indicaban que había fallecido. En diálogo con AM750, contó que varios amigos la llamaron llorando y pidió que dejen de hacerle la vida imposible.



La noticia falsa sobre la supuesta muerte de Hebe de Bonafini comenzó a surgir ayer a través de las redes sociales, que se llenaron de mensajes de odio hacia la titular de Madres. Por la tarde, la propia Hebe desmintió su muerte y sus abogados anticiparon que impulsarían una causa judicial para que se investigue el origen de los rumores.

En diálogo con Víctor Hugo Morales por AM750, Bonafini se indignó con lo sucedido y lamentó que le hagan la vida imposible. "Esto es lo que sale, pero lo que no se publica es terrible, sacaron una biografía repugnante, no se puede creer, la gente me llamaba llorando desesperada", contó.

Grupo Octubre · Hebe de Bonafini desmintió su propia muerte

En este sentido, afirmó que "es como una guerra" y aclaró que no la van a hacer callar. "Sé lo que tengo que decir, es el precio que pago por decir lo que quiero y lo que siento", agregó.



"Me llamaron periodistas que me quieren mucho, lloraban como locos, y la que los atendía era yo y les preguntaba qué estaba pasando", agregó. "Lo hacen a propósito para molestar, para verme sufrir, la cosa se pone grave, muchas veces no dijimos nada, pero ahora los abogados van a hacer una presentación porque no podemos dejar que digan lo que quieran", recalcó.



Los pañuelos en la Plaza de Mayo

Hebe de Bonafini además cuestionó las pintadas y escraches a los pañuelos de las Madres en la Plaza de Mayo, que aparecieron este lunes luego de la denominada "Marcha de las Piedras", y que comenzaron a ser pintados de blanco nuevamente.

"Operan con el odio, van a la Plaza de Mayo y los pintan con insultos, van compañeros y los pintan de blanco otra vez. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar, están en la cabeza y el corazón de la gente", sostuvo Hebe.



"Estoy media cansada de todo esto, yo espero que el costo no sea tan alto, yo tengo el cuero muy duro, pero llega un momento en el que me harto", agregó.