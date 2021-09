Un sondeo sobre el interés de adolescentes del conurbano bonaerense por la ciencia y la tecnología realizado antes de la pandemia del coronavirus y difundido hoy reveló que una gran mayoría de ellos manifiesta interés en saber cómo controlar epidemias.



Según informó Conicet La Plata en un comunicado, ese sondeo formó parte de una encuesta realizada a jóvenes de escuelas públicas antes de la pandemia por covid-19.



Las preguntas fueron realizadas entre julio y agosto del 2019 por un equipo de la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) a 360 chicos y chicas de 18 escuelas secundarias de esa localidad. El objetivo fue indagar su interés y percepciones en torno a temas de salud, ciencia y tecnología.



Como la pandemia "trastocó todas las realidades y proyectos de entonces, hoy los resultados de aquel trabajo se difunden en una publicación científica llamada Revista de Educación en Biología a la luz del nuevo escenario planteado, interpretando las respuestas en el marco de lo que sucedió a partir del 2020 y dejando en evidencia el permanente dinamismo del contexto atravesado", sostuvo la filial platense del Conicet.



"Este trabajo parte de la preocupación de la universidad por fomentar el interés de los jóvenes en las carreras científicas y por aumentar el número de inscriptos", explicaron Paula Bergero y Diego Petrucci, investigadores del organismo científico en la UNLP y en la Unahur, respectivamente, y autores del trabajo.



Si bien el cuestionario original fue más extenso, lo que se difunde ahora reúne respuestas a las preguntas más relacionadas con la pandemia actual.



"Entre los resultados más llamativos, la encuesta muestra que las y los jóvenes expresan gran interés por las epidemias: un 59,7% manifestó intención de aprender sobre enfermedades que causan gran mortandad, al tiempo que el 75% lo hizo por saber más acerca de cómo controlarlas", señaló Juan Pedrosa, secretario de Investigación de la Unahur.



En ambos ítems, comentó el científico, "hay alrededor de un 10 por ciento más de respuestas positivas por parte de mujeres que de varones. En cuanto a las preguntas referidas a enfermedades, a la mayoría le interesó saber más sobre patologías como el cáncer y el HIV, y en términos generales más a las mujeres más que a los varones".



Un punto a resaltar tiene que ver con la importancia asignada a detergentes y jabones y su funcionamiento, cuyo uso como primera medida de desinfección ha despertado gran interés en el contexto de la pandemia.



En este caso, la encuesta mostró que en el 2019 apenas poco más del 25% de los participantes destacaba el valor de estos elementos de higiene.



"El aporte de nuestro trabajo es ofrecer una referencia con la cual comparar, porque no hay manera de pedir cambios de opinión o de actitud si no tenemos una foto de lo que pasaba antes", apuntó la investigadora.



Respecto de las preguntas referidas a la percepción sobre ciencia y tecnología, los científicos y su potencialidad para resolver problemas relacionados con la salud, se evidencia una fuerte creencia en que la ciencia proporcionará la cura para las enfermedades más preocupantes (77,8% de las mujeres y 83,9% de los varones) aunque, curiosamente, no parece tan unánime la idea de que la ciencia vuelve la vida más saludable, fácil y cómoda, con la cual acuerdan el 48,8% de ellas y 63,4 de ellos.



"El espíritu de los resultados que publicamos radica en aportar este panorama de lo que pasaba previo a la pandemia: en esta situación que nos toca vivir, todas las esperanzas están puestas en la CyT. Eso necesariamente va a implicar un cambio en la percepción que tienen los adolescentes al respecto, y para poder medir esas transformaciones, es necesario conocer la valoración anterior", dijo Bergero.