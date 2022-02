Ayer se llevó adelante la segunda reunión paritaria entre el gobierno de Salta y los gremios docentes. Después de mantener un primer encuentro conjunto, esta vez la jornada evidenció que el Ejecutivo provincial llevará adelante las negociaciones salariales con dos sectores en paralelo. La próxima reunión quedó fijada para mañana, en el Centro Cívico del Grand Bourg.

Por un lado, la Mesa Intergremial pidió el nombramiento inmediato de las 500 ordenanzas, algo que se había acordado el año pasado y que no se cumplió. A ese pedido sumarán la exigencia de 500 contrataciones más.

En tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa) anticipó que pidió una actualización salarial superior al 40%. Si bien este gremio articulará con los Docentes Autoconvocados de la Plaza, el anuncio del pedido de incremento lo hizo solo.

Esta relación se viene consolidando desde agosto del año pasado, cuando la docencia autoconvocada, en disconformidad con los gremios, llamó a un paro durante un mes, contando sólo con el apoyo del Sitepsa. En ese sentido, el gobierno de Gustavo Sáenz, afrontará una negociación paralela teniendo por el momento como única coincidencia que el arreglo salarial esté por encima de la inflación. Para este año, La proyección rondará entre un 55% y un 60%.

La titular de Sitepsa, Victoria Cervera, recordó ante Salta/12 que la alianza con Autoconvocados se originó en el paro y continuó en las mesas técnicas que llevaron adelante con el Ministerio de Educación de Salta, ya que fue uno de los puntos acordados para levantar la medida de fuerza. Por eso "mantendremos el esquema en el que venimos trabajando", afirmó.

Cervera contó que en el encuentro paritario su Sindicato expresó que teniendo en cuenta la inflación y devaluación del peso argentino en todo el país, se pidió que la actualización salarial "no sea inferior al 40% para el primer semestre". Este pedido se acordó en una asamblea propia, esperando que Autoconvocados defina su porcentaje en el encuentro provincial que mantendrán este sábado 19.

"Ese 40% resulta un piso para partir las negociaciones y no un techo", aclaró la titular de Sitepsa. El pedido tuvo su base en la inflación de enero, que llegó a casi el 4%, sobre ese monto hicieron una proyección para los próximos 6 meses. "El salario docente tiene que estar por arriba de la inflación y ese es nuestro piso", manifestó Cervera. Las carteras de Educación y Economía de la provincia llevarán este viernes una primera propuesta salarial.

En el encuentro también se planteó un petitorio común, se reclamó el saneamiento de la grilla docente, debido a que "genera conflicto" el actual sistema de liquidación ya que "no todos los docentes cobran por el mismo trabajo, un mismo salario", dijo Cervera. Esto quiere decir que se necesitan equiparar diversos códigos que hacen al sueldo docente.

A modo de ejemplo, la sindicalista nombró lo que ocurre con el código 449, que es remunerado y bonificable en relación a la antigüedad. Sin embargo, se cobra en un sólo cargo del docente, es decir que aquellos que tienen dos cargos, sólo cobran por uno.

"Esto habla a las claras de una inequidad", expresó, reiterando que tal situación "debe ser subsanada porque es un trabajo que viene realizando la docencia y necesitamos dar un cierre a estas inequidades".

En la reunión también se plantearon cuestiones vinculadas a las condiciones laborales. Se exigió una presencialidad segura, instando a que las problemáticas de infraestructura escolar, la falta de personal de maestranza y los procesos de concursos y titularización docente, sean abordados y solucionados de manera urgente.

Sin ordenanzas no empiezan las clases

Si bien la Mesa Intergremial no planteó un porcentaje de actualización salarial, sí realizó un ultimatum sobre el inicio de las clases en la provincia, previsto para el próximo 2 de marzo. En ese sentido, y frente al ministro de Educación, Matías Cánepa, los gremios exigieron que se cumpla con el nombramiento de 500 personas en cargos de maestranza, como estaba dispuesto en el acuerdo salarial del año pasado.

"Si no tenemos los nombramientos el 25 (de febrero), no vamos a firmar ningún acuerdo", advirtió el secretario general de la CTA Salta y representante de la Agremiación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone. Explicó que hay escuelas que cuentan con un gran número de vacantes, de ordenanzas o administrativos, y esto provoca "que no estén en condiciones de funcionar".

Cánepa aseguró que esos expedientes "estaban en marcha", contó Mazzone. Añadió que a esa exigencia agregarán el pedido de contratación de 500 personas más, puesto que desde los gremios entienden que existen más de 2 mil cargos vacantes que quedaron desde la gestion del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.

Otra de las inquietudes presentadas por la Intergremial tuvo que ver con el conocimiento de las cláusulas de revisión del acuerdo salarial, saber si serán de manera semestral o trimestral, "La cláusula de revisión sí o sí tiene que estar", resaltó Mazzone.

"Ninguno de los gremios que convocados hemos hablado de porcentajes", expresó, aunque señaló que tienen en cuenta la inflación que se proyecta es superior al 55%. El año pasado el acuerdo en la provincia cerró en un incremento del 51%, superando la paritaria nacional, que terminó en un 45,5%.

Mazzone dijo que también se planteó revisar el aumento en la jerarquización de los cargos directivos, dado que no perciben una suba en ese código desde hace al menos 4 años. Además, puso el foco sobre los códigos 649 y 449, sobre la antigüedad docente, la cuestión de la infraestructura y la modificación de la Ley 5130, sobre la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de la provincia.

Además de la CTA Salta y la ADP, la Mesa Intergremial está conformada por la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), este último había adelantado que llevaría negociaciones separadas de los demás gremios, aunque ayer se hizo presente.