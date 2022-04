El gobierno de la India autorizó este viernes la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 para toda su población adulta, que solo se administrará en los centros de vacunación privados, una decisión que se produce cuando las infecciones apenas sobrepasan los 1.000 casos diarios en la nación asiática.



"Se ha decidido que la dosis de precaución de la vacuna covid estará disponible para el grupo de población mayor de 18 años en los centros de vacunación privados. La administración comenzaría a partir del 10 de abril de 2022", informó el Ministerio de Salud indio en un comunicado.



No obstante, tan solo aquellos adultos que "hayan cumplido 9 meses después de la administración de la segunda dosis, serán elegibles" para recibirla en cualquier centro de vacunación privado, continuó el texto.



Hasta el momento, la India tan solo permitía inocular con la tercera dosis a los trabajadores de la salud, al personal en primera línea, y a la población de más de 60 años.



A diferencia de estos tres colectivos, que no tenían que pagar por el suero, el resto de adultos que no integre ninguna de estas tres categorías deberá pagar por la vacuna de refuerzo.



Con esta decisión la India se pone a la par que un gran número de países, que hace tiempo que comenzaron a suministrar la tercera dosis a sus poblaciones, incluyendo los menores de edad.



Según el comunicado del Ministerio indio, al menos el 96% de la población mayor de 15 años ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, mientras que el 83% ha recibido ambos pinchazos.



La autodenominada "mayor campaña de vacunación del mundo" ha suministrado además la tercera dosis a más de 24 millones de personas.



El gobierno indio aprueba esta medida la misma semana que se registraron menos de mil casos en la nación del sur de Asia, por primera vez en dos años.



Este descenso de las infecciones, en torno a las mil diarias en los últimos días, ha propiciado que varios estados comenzasen a retirar las medidas de seguridad aprobadas durante el inicio de la pandemia para frenar los contagios.



El estado occidental de Maharashtra, el más golpeado por la virulencia de la pandemia con 147.789 fallecidos acumulados, retiró la obligatoriedad del uso de las mascarillas en la vía pública, mientras que la capitalina Nueva Delhi, optó por dejar de poner multas a aquellos que no las empleen.