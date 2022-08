El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió al nuevo equipo de Energía que lo acompañará en su cartera, encabezado por la recientemente designada secretaria, Flavia Royón.



"Mantuvimos un encuentro con la secretaria de Energía, Flavia Royón, su equipo de trabajo, el ex titular del área Darío Martínez, y los colaboradores que lo acompañaron durante su gestión, para analizar el trabajo desarrollado e impulsar las nuevas acciones", anuncio el ministro en su cuenta oficial de Twitter.



El nuevo equipo de trabajo esta integrado por Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica entrante, Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, y Cecilia Garibotti en la subsecretaria de Planeamiento Energético. "El objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector", indicó el ministro durante la designación.



La agenda de trabajo ya presenta un tema urgente: la definición y presentación del nuevo esquem,a de gtarifas segmentadas en los servicios de electricvidad y gas, cuyos detalles el ministro de Economía se había comprometido a presentar esta misma semana.



A su vez, formará parte de esta agenda de trabajo, la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner y la negociación con los productores más importantes de gas, que permitirá suministrar el servicio de gas al litoral argentino y exportación a Brasil.



Estuvieron presentes Leonardo Madcur, jefe de Gabinete de Asesores del ministro; y junto a Darío Martínez, loos funcionarios que dejan su cargo Gonzalo Soriano (ex subsecretario de Planificación Energética), Maggie Videla Oporto (ex subsecretaria de Hidrocarburos) y Federico Basualdo (ex subsecretario de Energía Eléctrica).

Los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad se darán a conocer el jueves, de acuerdo a lo que anunció el ministro de Economía. Massa informó durante el fin de semana que a la segmentación se agregan topes al consumo subsidiado para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Destacó, al respecto, que "quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga".



Además, subrayó que "la segmentación y el tope de subsidio tendrá un criterio federal con comprensión climática", y por ello la entrada en vigencia será por sector y zona, y será informada el jueves.



Flavia Royón estaba a cargo, hasta ahora, de la secretaría de Minería y Energía de Salta, acomnpañando la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. El mandatario salteño celebró anoche su designación, con una publicación en su cuenta de Twitter.



La flamante funcionaria nacional es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Salta y es dirigente gremial empresaria. De 2010 a 2014 fue presidenta de la Cámara de Comercio Exterior de Salta; y en dos períodos (2013 a 2014 y de 2019 a 2020) presidió también la Fundación ProSalta, una entidad mixta cuyo objetivo de incentivar el aumento de las exportaciones de productos de la provincia.

En mayo de 2021, Royón asumió en la Secretaría de Minería y Energía provincial y en esta calidad fue designada en septiembre de ese año para representar a la provincia en el Consejo Federal de la Energía.



La semana pasada, en una de las últimas acciones como funcioaria del gobuierno de de Salta, Royón se reunió, junto al gobernador y otros funcionarios, con directivos de la Minera Lithium Americas Corp, que desarrolla un proyecto de explotación en la provincia. En cuanto al área de energía, Royón llevó adelante proyectos para estimular inversiones en exploración en la cuenca noroeste, y el desarrollo de energías renovables como solar y biocombustibles.



También participó en diferentes reuniones con funcionarios del área de energía e hidrocarburos de Bolivia con el propósito de alcanzar acuerdos de suministro e interconexión energética entre ambos lados de la frontera.



La provincia de Salta venía siendo crítica de la forma en que se llevó adelante la segmentación tarifaria, al principio, por expresiones del titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia; pero luego también de similar tenor de parte del gobernador.

Sin embargo, luego de una reunión, el 12 de julio último, entre el entonces secretario de energía Darío Martínez con Sáenz, Royón y el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia, Martín de los Ríos, se firmó un acuerdo (en los primeros días de agosto) entre el gobernador y el secretario de Energía nacional "para asegurar la continuidad de la segmentación de los subsidios energéticos para más de 108 mil hogares salteños".