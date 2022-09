El español Rafael Nadal aseguró que tiene “cosas mucho más importantes que atender que el tenis”, luego de la derrota en octavos de final del US Open frente a estadounidense Frances Tiafoe.



"Necesito volver (a casa). Necesito arreglar cosas, la vida, así que no sé cuándo voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré", explicó en conferencia de prensa.

A punto de ser padre, el manacorí precisó que "ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa, tengo cosas mucho más importantes que atender que el tenis", y agregó que "la vida personal siempre va por delante de la vida profesional".

Su mujer, Mery "Xisca" Perelló, se encuentra embarazada y fue ingresada hace unas semanas para someterse a una operación por recomendación médica.

"Han sido unos meses un poquito difíciles en todos los sentidos, esta es la realidad. Y a partir de ahí, empezar de nuevo profesionalmente hablando y, a nivel personal, terminar con algo que es importante dentro de mi vida que es tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien", subrayó Nadal.

El ganador de 22 títulos de Grand Slam se quedó esta temporada con el Abierto de Australia, Roland Garros, Melbourne y Acapulco, aunque durante el año tuvo varias lesiones (en el pie, las costillas y los abdominales).

En ese sentido, el español destacó que hizo "un esfuerzo" por estar en el US Open y señaló que ahora es "el momento de hacer 'un reset'".

Sobre la derrota sufrida ante Tiafoe, comentó que "al final, la realidad es bastante simple: no he jugado bien. Y cuando uno no juega suficientemente bien, pues no tiene que ganar".

