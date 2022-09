El intendente de Pehuajó Pablo Zurro le pidió este martes al Presidente Alberto Fernández que tenga “un buen gesto” y deje sin efecto el decreto del Gobierno de Mauricio Macri que dejó sin efecto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. “Hay más cosas, como la defensa a Cristina. Han hecho una vergüenza. Ni hablar de los caraduras del partido judicial”, añadió el funcionario que aseguró estar hablando desde su lugar de “militante”.

“Nosotros tenemos que ir con amor, sin odio, pero ser duros e ir con la verdad. Si no, el macrismo nos come con mentiras. Hay que ir con amor y la verdad”, comentó Zurro sobre el llamado al diálogo que se hizo desde el Frente de Todos tras el atentado contra la vicepresidenta.

En este sentido, consideró que desde la oposición “no tienen buena fe”: “¿Con qué oposición se va a dialogar? ¿Con Larreta, que te deja escombros para que te cascoteen? ¿Con Larreta que manijea a la Policía de la Ciudad? ¿Con Morales que tiene preso a Milagro Sala de forma arbitraria?”

“Macri dijo que fue un grupo de loquitos. Por qué no la agarraron con él, entonces. No es un grupo de loquitos. Es todo lo que ellos dijeron, todas las mentiras que dijeron, el armado que hicieron. En el armado anticristina todos tienen una porción de odio. A mí nunca se me ocurriría poner una horca con la cara de Macri”, finalizó Zurro por AM750.

Por una comunicación democrática

En este contexto, diputados del Frente de Todos presentarán este martes una serie de propuestas legislativas con el objetivo de "garantizar una comunicación democrática". En este marco, la propuesta es pensar la comunicación "como un derecho y no como un negocio".

La iniciativa está a cargo de los legisladores del Frente de Todos Florencia Lampreabe y Pablo Carro. Entre otros temas, se buscará retomar el espíritu de la ley de Medios (26.522). El acto será este martes desde las 16 en el anexo de la Cámara baja.