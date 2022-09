Este martes se llevó a cabo el segundo día del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En este contexto, la abogada y directora de Asuntos Jurídicos de la Nación, Graciana Peñafort, señaló en AM750 que "la fiscalía tiene que respetar la legalidad del proceso y no lo está haciendo".

"Hay una mala praxis en el ejercicio de la tarea del Ministerio Público", remarcó.

En el mismo sentido, calificó a la causa como "un papelón". "A mí me causaba gracia y horror lo que pasaba con los testigos", lamentó.

"Este sector del Poder Judicial está funcionando con un doble estándar que es totalmente arbitrario e injustificado", sentenció.

Atentado contra Cristina Kirchner

Consultada al respecto de la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, la letrada sostuvo que la causa "está avanzando por los carriles lógicos".

En este sentido, se expresó en torno a la falta de confianza general en la Justicia argentina: "La necesidad de confianza es importante en todas las causas, ya fuera de la vicepresidenta o de Juan Pérez, no creo que haya distinciones. No creo que la magnitud de la víctima o la posición de la víctima genere una diferenciación. El mismo cuidado y la misma dedicación debe haber en toda investigación penal. No hay una investigación penal VIP para la vicepresidenta", aseguró.



"Un grupo de loquitos"

Este domingo, el expresidente Mauricio Macri opinó sobre el atentado a la vicepresidenta y calificó a los responsables como "un grupo de loquitos".

Al respecto, Peñafort aseguró "entender" el porqué de estas declaraciones: "Necesita convertir esto en un hecho aislado, porque si se empieza a tirar de la piola van a terminar en algo que señala directamente a un grupo importante de la oposición, que son los que sólo tienen para ofrecer su discurso de odio, y entre los cuales está, sin duda, Mauricio Macri".