Este martes por la mañana se activó el protocolo antiexplosivos en el Aeropuerto de Ezeiza debido a una valija sospechosa, de la que se descartaron riesgos, lo que provocó demoras en los vuelos. Más temprano, hubo retrasos por una falla en el sistema de Migraciones, y ayer se habían generado inconvenientes por desperfecto en los radares.

Según informaron fuentes aeronáuticas, un carry on olvidado en un sector de la Terminal A del aeropuerto internacional motivó la intervención del escuadrón antibomba de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se acordonó la zona y la despejó momentáneamente hasta constatar que no existían riesgos. Si bien el incidente no impidió que se concretaran despegues y aterrizajes, dificultó el ingreso y el egreso del Aeropuerto.

Más temprano, una falla técnica en el sistema de Migraciones obligó a que los viajeros deban formar largas filas antes de poder completar sus trámites para ingresar al país. Aunque el desperfecto duró 20 minutos, la acumulación de pasajeros hizo que los retrasos para ingresar se extendieran por varias horas.

Fallas en el radar de control de tráfico aéreo

El lunes, en tanto, hubo fallas registradas en los radares que se utilizan para el control del tráfico aéreo en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El desperfecto afectó tanto a vuelos que operaban desde Ezeiza, como a otros que lo hacían desde el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto de San Fernando.

El servicio se normalizó cerca de las 19, luego de que “a las 16.45 se presentara una disrupción en un módulo de software de procedimiento radal, por lo cual se pasó a operar por procedimientos aplicando medidas de control de tránsito aéreo”, informó la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).