El presidente Alberto Fernández se refirió a la investigación a Revolución Federal, que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y puso el foco sobre quiénes financiaron el accionar del grupo de ultraderecha y la relación con el atentado a Cristina Kirchner del pasado 1 de septiembre. En la inauguración de una planta de electrodomésticos, el mandatario brindó declaraciones a la prensa y se refirió también a la inflación, las paritarias de Camioneros y las declaraciones realizadas por un participante de Gran Hermano.

Fernández aseguró que “es imperioso que se investigue si alguien está financiando a grupos políticos que tiran antorchas encendidas en casa de gobierno, que promueven tirar bombas molotov en la casa de Cristina, que andan paseándose por las calles con una horca diciendo que nos van a ahorcar a todos, que corren a funcionarios que no piensan como ellos en las calles insultándolos y maltratándolos”. “Eso es atentar contra la vida democrática”, sentenció.

Asimismo, celebró que la vicepresidenta se haya presentado como querellante en la causa contra Revolución Federal, que ayer derivó en las detenciones de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, hija del exDT de la Selección, así como en el allanamiento de las oficinas de Caputo Hermanos -de la familia del exministro macrista, Luis “Toto” Caputo-, empresa que había pagado a Morel 8 millones de pesos por supuestos trabajos de carpintería, que luego el líder de Revolución Federal adujo que había tercerizado.

Por su parte, la expresidenta presentó un demoledor escrito en el que, entre otros aspectos, apuntó: "Es también alarmante la probable financiación de este grupo violento, que quería acabar con mi vida, por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte".

El Presidente señaló que “lo que pasó con Cristina es de una gravedad inusitada”. “Ya sabemos quiénes fueron los autores materiales, ahora necesitamos saber quiénes estuvieron detrás -alertó-. Fue de una enorme gravedad lo que pasó, no podemos soslayarlo, no debemos olvidarlo y debemos exigirle a la Justicia que investigue a fondo

La inflación

Fernández destacó que “trabajamos con el ministro (de Economía, Sergio) Massa diariamente para ordenar el tema de los precios en Argentina”. “El tema de la inflación en Argentina es un problema más agudo, más serio, pero el problema de la inflación se ha dado en todo el mundo. También es verdad que llevamos dos meses consecutivos de descenso de la inflación, que aún así sigue siendo alta y el esfuerzo que tenemos que hacer todos es el de seguir ese proceso decreciente”, dijo en declaraciones a C5N.

El Presidente afirmó que “todos tenemos que hacer nuestro aporte”, pero que eso no implica que “ganen menos, sino que sigan generándose puestos de trabajo, que sigan los sueldos ganándole a la inflación”.

“Y tenemos que atender a quienes no están con un trabajo y están en una situación más difícil. Por eso el bono que anuncié el lunes pasado y que ayer el ministro Massa dio detalles de cómo se va a implementar”, recordó en referencia al beneficio de 45 mil pesos que se otorgará en dos partes.

La paritaria de Camioneros

El Presidente también se refirió a la paritaria del sindicato de Camioneros y de su pedido de una reapertura de paritarias para negociar un aumento del 131 por ciento. La nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, había asegurado que una actualización de esa magnitud "afecta la dinámica inflacionaria".

“Estoy seguro de que van a encontrar un punto de acuerdo. Para mí lo más importante es que las paritarias funcionen y empresarios y trabajadores dialoguen y encuentren un punto de conciliación”, afirmó el máximo mandatario.

Y añadió: “Conozco la responsabilidad de Hugo y de Pablo (Moyano). Van a encontrar la solución adecuada cuidando el salario de los que trabajan en esa actividad. Eso es lo que veo en todos los dirigentes sindicales, todos cuidan el salario de los trabajadores que representan en un escenario muy complejo”.

La denuncia a un participante de Gran Hermano

El miércoles, el Gobierno desmintió a un participante de Gran Hermano, Walter "Alfa" Santiago, quien había dicho en el reality: "Mi mejor amigo, desde la primaria, es (el exlegislador porteño) Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández... muy, muy bien".

Tras las acusaciones, la portavoz presidencial publicó un hilo en Twitter en el que advirtió que se presentarán ante la Justicia para iniciar acciones legales y se solicitó tanto a Telefé, a Gran Hermano y al participante saque se retracten.

“La vocera expresó lo que el Presidente piensa -aseguró Fernández-. El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarle a mis hijos es mi decencia”.

“Si el que ataca es alguien muy importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar de la misma manera, porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del presidente de la Nación. Yo soy una persona honesta y no me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas que no tengo nada que ver”, concluyó.