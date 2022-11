Tras el lanzamiento de "Sean eternos: campeones de América, el documental de Netflix con testimonios en primera persona de la convivencia de la Selección Argentina durante los 45 días que duró la Copa América de 2021 hasta la obtención del título, la plataforma de streaming estrenará nuevas producciones vinculadas al fútbol a días de la inauguración del Mundial Qatar 2022.

Así, a poco más de 10 días de la Copa del Mundo, que se disputará en el país asiático entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, Netflix estrenará un film animado con actuaciones de futbolistas profesionales, un documental que abordará los entretelones de los últimos años en la FIFA y una serie que explora el vínculo entre el fútbol y los cárteles durante los 1980 y 1990 en Colombia.

"Los entresijos de la FIFA"

Mañana se estrena Los entresijos de la FIFA –FIFA Uncovered– un documental de investigación que “revela la historia de la FIFA y cuánto cuesta organizar un Mundial”. En el que se detallarán las disputas y controversias alrededor de la organización y las maniobras de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal de las que se la acusa.

Si bien no se sabe si será un solo episodio o estará distribuido en capítulos, en el trailer pueden encontrarse algunos indicios de lo que será. “Ser miembro de la FIFA es como estar en un jardín secreto que no quieres dejar. Hay un código no hablado que dice que puedes hacer lo que quieras”, cuenta uno de los testimonios recogidos.

Se espera que la pieza aborde los escándalos más graves vinculados a la FIFA de los últimos años, como el FIFA Gate: las irregularidades en el proceso de licitación de las Copas del Mundo de 2018, en Rusia, y de 2022, que es justamente la que comenzará en menos de dos semanas.

El año pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por su nombre en inglés) reveló por primera vez que los funcionarios que trabajaban directamente para la candidatura de Rusia 2018 y la candidatura de Qatar 2022 sobornaron a funcionarios de la FIFA a cambio de sus votos. “El escándalo de corrupción más grande que haya habido en este deporte”, según una de las fuentes que aparecen en el trailer.

"Una peli de fútbol… y mutantes"

Este miércoles 9 de noviembre se estrena Una peli de fútbol… y mutantes, euna película animada para toda la familia, que trata sobre cuatro jóvenes fanáticos del fútbol que “hacen equipo para ayudar a sus ídolos a recuperar sus habilidades después de que un científico malvado les roba su talento”.

La película tendrá dos personajes principales: el exjugador del Milan, Inter de Milan, Barcelona y Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, y la futbolista estadounidense exOlympic de Lyon, Megan Rapinoe. Ambos aportarán sus voces a los personajes.

"Goles en contra"



Esta serie, que se estrenó el 2 de noviembre, está basada en el caso de asesinato de Andrés Escobar, el futbolista colombiano que marcó el gol en contra de la derrota de la Selección de Colombia ante Estados Unidos y decretó la eliminación del equipo del Mundial de 1994. Diez días después murió de 6 balazos.

La producción de Netflix "explora el vínculo entre el fútbol y los cárteles durante los 1980 y 1990 en Colombia".

El estreno de "Sean Eternos"

Desde el jueves pasado también se encuentra en Netflix la serie documental que muestra la intimidad del equipo comandado por Lionel Messi durante el camino para obtener la Copa América en 2021, Con tres emotivos capítulos, desde la voz de los protagonistas, el material producido por el exjugador de rugby de Los Pumas, Agustín Pichot, repasa historias e anécdotas de los seleccionados.

"Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería", comenta en uno de los pasajes Ángel Di Maria, quien anotó el gol en la final contra Brasil. El propio Messi cuenta cómo sus compañeros le organizaron un divertido cumpleaños en su habitación durante el certamen continental. Y además, Alejandro 'Papu' Gómez y Rodrigo De Paul recuerdan como jugaron a adivinar las cartas de un mazo español, que después se tatuaron.



