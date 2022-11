Lucas Villarroel es un argentino nacido en Trelew, provincia de Chubut, fanático de la selección argentina. Hace un mes y medio partió de su tierra natal con el objetivo de estar presente en el Mundial 2022. Tras hacer un trayecto de 24 mil kilómetros—que incluyó paradas en Lima, Madrid, Barcelona, París, Turquía—arribó al país árabe el pasado 7 de septiembre.

El chubutense contó que viajó con 1000 euros pero como el hospedaje "es caro" y no le alcanza para costearlo, busca distintas maneras para subsistir: duerme en plazoletas, pide comida en las calles, carga el celular en los shoppings, bebe agua de las fuentes distribuidas en la vía pública y se conecta al Wi-Fi en redes abiertas.

“Vine por todo lo que representa Scaloni, Leo Messi y la Scaloneta. Tenía una camioneta antigua que me había dejado mi abuelo y la vendí para poder llegar, ya no me importaba nada. Discutí con mi novia pero bueno, no quería nada más que estar acá”, explicó el fanático a medios televisivos que ya se encuentran en Qatar, luego de que lo encontraran descansando en la banqueta de una plaza, envuelto en una enorme bandera de Argentina.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo estima subsistir de esa manera, aseguró que quiere “aguantar hasta el final del torneo”, que se extiende desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre, “para ver si puedo conseguir un ticket para la final. Hay que hacer el esfuerzo porque la recompensa va a ser linda”, agregó.

Los horarios de todos los partidos de la selección argentina

El primer partido de la selección argentina será contra Arabia Saudita el martes 22 de noviembre a las 7 (hora local),en el estadio Lusail.

El segundo encuentro ante México será el sábado 26 de noviembre, a las 16, en la misma locación. Por último, se enfrentará contra Polonia el miércoles 30 de noviembre, a las 16, en el Estadio 974.

Los partidos serán transmitidos a través de la TV Pública, 32 de los 64 totales, incluidos todos los de la selección argentina, así como también por las señales TyC Sports y DirecTV Sports.