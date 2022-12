La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos, María Teresa García, aseguró este jueves que la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata en las elecciones del 2023 “deja un agujero enorme” en el espacio oficialista.

La exministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires apuntó por AM750 que a pesar de este renunciamiento “Cristina sigue siendo la política que tiene más adhesión en el peronismo”.

Por lo tanto, de cara al futuro, analizó: “Hay que articular electoralmente. Ella ha instado, lo ha dicho en la reunión, en que hay hablar, explicar, conectarse con la sociedad y explicar las cosas”.

“A mí no me importa quién será el candidato, sí me interesa ver qué es lo que se va a plantear el año que viene. No se puede tener armados electorales que después defrauden el contrato electoral”, sentenció la senadora bonaerense.

“Buscan deteriorar las instituciones”

Por otro lado, García se refirió a la filtración de chats donde jueces federales, exagentes de inteligencia y empresarios periodísticos confabulan para ocultar un viaje que realizaron a Lago Escondido y señaló: “Hay que poder explicarle que eso es una más de las cuenteras del rosario que venimos teniendo. No es un hecho aislado”.

“Hay que recordar que desde el propio día del atentado a Cristina, el accionar de la Justicia fue lenta, que se perdieron pruebas. Luego, la aparición del diputado Milman sin clarificar qué hacían con sus asesoras. Esa aparición hizo que se intentara cerrar la causa”, añadió.

Y dijo: “Ahí empieza una confrontación con el Consejo de la Magistratura, porque entra Héctor Recalde. La semana pasada, un escándalo, un bochorno en Diputados, que nunca vi en mis 12 años trabajando allí. Ni cuando tuvimos las situaciones legislativas más difíciles”.

“Eso responde a la misma intencionalidad que es el deterioro de las instituciones. No funciona el Consejo, la Corte no funciona, la Cámara de Diputados no funciona. Hay una intención de deterioro de las instituciones para abonar este discurso de que la política no sirve para nada. Todo esto camino al año que viene que va a ser muy convulsionado”, finalizó.