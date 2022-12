#EspíritusNavideños Después de armar una experiencia integral alrededor de Golpe de (m)suerte, su primer disco solista que incluyó una película, un disco de remixes y un show performático lleno de invitadxs, La Piba Berreta ya está adelantando su segundo álbum sola con Navidad, un himno salvaje para sobrevivir a los festejos de fin de año. También Bandalos Chinos tiene especial navideño: el Navibach Vol II, un compilado con 18 versiones alternativas, remixes, demos, cortinas de radio, temas en vivo y rarezas del catálogo propio al que se suman dos videoclips en vivo en el Movistar Arena.

#HayTablas Fuerza Bruta estrenó su show Aven, un lugar sin piso, en la Sala Sinpiso, un espacio construido para la ocasión en GEBA; mientras que el espectáculo Messi10 del Cirque Du Soleil anunció funciones en Buenos Aires con estreno el 5/10 en escenario a definir, pero con tickets ya en venta.



#SessionConAmor Como anticipo del show que dio como cierre del año en Obras, Acru había sacado la cuarta entrega de sus Throw Ups, con imágenes de previa con amigos y un repaso de su carrera sobre un boombap. Además, Rumbo Tumba registró sesión en directo de Barro en Isla Mía, San Pedro, con potente espíritu orgánico entre lámparas, maderas y macetas; y Esteban Fulco grabó Tierra de nadie, sesión conceptual ambientalista para las Jardín Magnético Sessions. Y también sigue el boom de las sesiones del espectro urbano, con Pepper yendo al frente en la Turreo Sessions #15 de DJ Tao y Blunted Vato (Pasajero 001) y El Villano (Pasajero 002) inaugurando las primeras entregas de la saga Turbulencia, del productor Mateo Ribak.

#DeVisitante El neoyorquino Romeo Santos mostrará su corona de Rey de la Bachata con el show Fórmula vol.3, la gira, el 22/4 en el estadio de Vélez. Y prepará la tarjeta que también vienen llegando el dj tunecino Loco Dice y el español Cuartero (14/1 en Mute, Mar del Plata), el productor inglés Nick Warren (26/1 en Pueblo Límite, Villa Gesell) y el dúo colombiano Monsieur Periné (18/2 en C Complejo Art Media).



#RondaDeFree Diciembre viene dejando campeones y grandes batallas en el ámbito del freestyle. Aczino se coronó como el primer tricampeón internacional de la Red Bull Batalla, después de ganarle la final al español Gazir (el argentino Mecha quedó tercero). También se estrenó Duelo de Titanes, la movida de Amazon Music con batallas 1vs1 hosteadas dirigidas por su servicio inteligente de voz, Alexa: lo ganó el mexicano Jony Beltrán, que ahora grabará una sesión exclusiva para la plataforma. Finalmente, la última fecha del año de la FMS Argentina, pautada para este jueves 29/12, cambió de sede de Obras al C Complejo Art Media, con cruces de alto nivel como los de Papo vs Klan o Stuart vs Tata.



#Festivalipsis En el sur, el Patagonia Picnic confirmó cinco jornadas (21, 22 y 28/1, 3 y 5/2 en el predio de la Rural de Bariloche), con el inglés John Digweed, el español Héctor Couto, los uruguayos No Te Va Gustar y los anfitriones Trueno, Las Pelotas, El Kuelgue, Nonpalidece, La Valenti y Nico Cano. Y en el centro, el Rock en Baradero anunció su edición 2023 para el 7 y el 8 de abril, con "más de 40 bandas en tres escenarios y todos los himnos que querés escuchar", y pronto sacará entradas a la venta por LivePass.

#HacelaSimple Artistas de todo tipo se apuran a sacar sus temas antes de fin de año, como Los Satélites del Sur (Pensando en tí), Acostadetodo (Lo peor), Paisanos de Marte (Poliamorosa), Julián Mourin (La guarida, con El Príncipe Idiota), Pielcitta (La bachatika ke te prometí), Tricky Noise (Fumo chocolate, con Ñako y R.J.Ä), Superido (Sábado azul), Vicente Colombo (Si te veo te cago a piñas), Unión Soviética (el doble Cariño / Primal), El Italiano (El mito), Mendigando (Lenguas de rata) o Juane Pelegrin (Regalo de Navidad).

#CoverMe El emblemático disco tributo a Los Redondos que en 2007 editó la FM Universidad de La Plata, De regreso a Oktubre, llegó a plataformas digitales con versiones de bandas del cambio de milenio como Sr. Tomate, Mostruo!, Don Lunfardo y el Señor Otario, Encías Sangrantes, Crema del Cielo o Negusa Negast. Además, Isla de Caras y Anyi se acoplaron para revisar Dame, el hit melódico categoría '96 cantado por Luis Miguel; y Joelle debutó con cover de Me lates, de los mexicanos Barrio Zumba.





