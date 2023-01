Liverpool visitará el Brentford este lunes desde las 14:30 en el Brentford Community Stadium por la fecha 19 de la Premier League. Las probables formaciones que Thomas Frank y Jürgen Klopp pondrían en la cancha y cómo verlo por TV y online.

Cómo llegan el Brentford y el Liverpool

Brentford marcha décimo en la tabla de posiciones de la Premier League con 23 puntos, producto de cinco victorias, ocho empates y cuatro derrotas, con 27 goles a favor e igual cantidad en contra.

El club juega su segunda temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol inglés, tras el ascenso a mediados de 2021 (no competía en la elite desde hacía 74 años). En su primer torneo logró con creces el objetivo de no descender y ahora lo está haciendo aún mejor: hace 5 partidos que no pierde por la liga, incluida una victoria 2 a 1 ante el Manchester City de visitante, y le saca entre 9 y 11 puntos a los equipos que están en zona de descenso.

Por su parte, Liverpool pudo encadenar cuatro victorias consecutivas, tras un arranque de temporada muy irregular para un equipo que se acostumbró a pelear todos las competencias que disputa. Los de Jürgen Klopp se ubican en el sexto puesto con 28 unidades, tras ocho triunfos, cuatro empates e igual cantidad de caídas, con 33 tantos convertidos y 19 recibidos.

Los Reds necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la Champions League 2023/24: están a cuatro unidades del Manchester United, el último equipo que por el momento se estaría clasificando.

En la presente edición de la Champions, salieron segundos en el grupo A –sumaron 15 puntos al igual que Napoli, pero la diferencia de gol de los italianos fue mejor– y el sorteo no los favoreció: chocarán con Real Madrid, su verdugo en las finales de 17/18, 21/22 y en los cuartos de final de la 20/21.

Cómo ver Brentford vs. Liverpool por TV y online

El encuentro será televisado por ESPN y transmitido a través de Star+. La señal de TV —(canal 103 de Cablevisión Digital y HD, 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV y 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro— puede ser sintonizada mediante plataformas de streaming como DirecTV GO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

Brentford vs. Liverpool: probables formaciones

Brentford: David Raya; Mathias Jorgensen, Pontus Jansson, Ben Mee; Mads Roerslev, Mathias Jensen, Josh Dasilva, Christian Norgaard, Rico Henry; Bryan Mbeumo, Yoane Wissa. DT: Thomas Frank.

Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Naby Keita, Thiago Alcantara; Mohamed Salah, Darwin Nunez y Fabio Carvalho. DT: Jurgen Klopp.

