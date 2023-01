Actual People 7 puntos

Estados Unidos, 2021.

Dirección y guion: Kit Zauhar.

Fotografía: Owen Smith-Clark.

Duración: 84 minutos.

Intérpretes: Kit Zauhar, Scott Albrecht, Vivian Zauhar, Isabelle Barbier, Henry Fulton Winship, Audrey Kang, Derek Zheng.

Estreno: en la plataforma MUBI, con subtitulos en castellano.

“¿Y…?¿Qué vas a hacer después de que te gradúes?” No hay nadie con quien Riley se encuentre –amigas, ex novios, familiares, profesores- que no le haga esa maldita pregunta. Y Riley, que estudia Filosofía en una universidad de Nueva York, tiene 22 años y le falta apenas una materia para recibirse, es la única pregunta que no quiere -ni puede- responder. No tiene la menor idea. ¿Volver a su casa en Filadelfia? ¿Buscar un trabajo para no depender más de sus padres? ¿Seguir un curso de posgrado? Lo que en definitiva Riley no quiere es tener que enfrentarse al mundo adulto, salir de ese capullo protector que es el campus de una universidad privada y empezar a valerse por sí misma en la superficie exterior. “¡Estoy aterrada!”, apenas si atina a confesar.



La opera prima de Kit Zauhar –estrenada en el Festival de Locarno 2021- tiene una verdad que excede al mero hecho de que esta chica de padre estadounidense y madre asiática hace de todo en la película: producción, guion, dirección… y también interpreta a la protagonista. Ella es Riley. Se diría que en la mejor tradición del cine independiente estadounidense, Zauhar le pone el cuerpo a su primer largometraje.

En términos de trama, poco y nada sucede en Actual People, un título que podría traducirse como “gente real”, un concepto con el que Riley y su grupo de convivencia no se identifica, porque no viven en un mundo real. Comparten sin reglas ni prejuicios casas o departamentos, van de fiesta en fiesta, se emborrachan más de lo que la buena salud recomienda y a la mañana siguiente les cuesta sacarse de encima una resaca que ya parece parte consustancial de sus vidas.

Estructurada de modo episódico, pero que no excluye una delicada fluidez narrativa, Actual People es un sincero retrato generacional hecho desde adentro mismo de esa generación, esa que ahora los sociólogos llaman Z o posmilénica. Nacieron en este siglo con un teléfono inteligente en sus manos y las redes sociales son parte indisoluble de su identidad. Tanto que Zauhar utiliza cada tanto en su película videos del universo TikTok, pero de un modo muy inteligente, como cisuras del relato o separadores de capítulos, que al no tener sonido, le dan a esas imágenes breves, fugaces y banales –unas chicas riendo quién sabe de qué, un skater practicando sus rutinas- una tristeza infinita, la melancolía de un mundo que Riley, mal que le pese, está a punto de abandonar.

No es casual que en un momento se la vea a Riley leyendo un libro de Miranda July, la performer, cantante, novelista y cineasta estadounidense que marcó rumbos con Tú, yo y todos los demás, premiada en el Festival de Cannes 2005 con la Cámara de Oro a la mejor opera prima. Como en aquel film de July, Zauhar también filma de manera directa, espontánea y sencilla, sin amaneramientos. Pero esa transparencia aparente no pretende ocultar cierta oscuridad, que es tanto de la imagen –Actual People parece transcurrir casi en su totalidad en interiores y exteriores nocturnos- como la de sus personajes, perdidos en una permanente niebla interior.

Hay momentos luminosos, sin embargo, no exentos de un humor ácido. El primero por la furia contenida que transmite. Perdida en su laberinto, Riley está asistiendo a una sesión de terapia proporcionada por la misma universidad. Pero cuando Riley siente que finalmente está pudiendo expresar todo aquello que la atraviesa (empezando por su inestabilidad amorosa), la terapeuta no solo le dice que la sesión ha concluido, sino también el tratamiento todo: ya consumió las ocho sesiones previstas y no hay prórroga posible. El otro momento iluminador es el regreso de Riley a la casa de sus padres y el reencuentro con su hermana menor. De a poco, la directora y protagonista construye de manera sutil una pequeña –todo es pequeño en Actual People- vorágine de sentimientos que culmina en una catarsis casi más cómica que dramática. Habrá que anotar este nombre: Kit Zauhar es una directora a seguir.