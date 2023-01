El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, contó que aquella recordada foto en la que se lo vio junto al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro sonrientes prendiendo la velita de una torta en el Palacio del Planalto, al cumplirse un año de su cargo diplomático en el país vecino, fue una estrategia para llegar hasta el mandatario ultraderechista y aconsejerle que no avance en quebrar las relaciones con el Mercosur.

"El Mercosur estuvo apunto de romperse y hubiese tenido consecuencia catrastróficas en la industria nacional, particularmente en la indsutria automotriz", sostuvo Scioli en una entrevista en la TVP antes de comenzar a contar cómo y por qué se gestó su foto junto a Bolsonaro con una torta con las banderas de ambos países.

"Te imaginás que yo no tenía ganas de festejar un año de embajador con Bolsonaro, que había algo más detrás", le confesó el embajador y explicó que la idea de festejar su primera aniversario fue una excusa que se le ocurrió y en la que tuvo que insistir a los asesores de Bolsonaro para que le creyeran.

Además, el día que eligió Scioli para sacar la foto con Bolsonaro coincidió con una demostración de fuerzas a partir de un desfile militar que el ex mandatario hizo llegar hasta la capital del país, en momentos en que buscaba modificar el sistema electoral. "Fue el día que Bolsonaro sacó tanques militares a la calle. Entré a la casa de gobierno toda militarizada", recordó Scioli.

Sentado junto a Bolsonaro y con la torta coronada por la banderas sobre la mesa, Scioli relató el momento preciso en que se capturó la recordada imagen: "La foto fue tapa de O'Globo. Yo estaba tratando de prender la vela y me estaba quemando un dedo. 'Escuchame --le dije--, ¿no ves que me falta un brazo? ¿No me podés ayudar a sostener la vela? Ahí aparece la foto", recordó, entre risas, el embajador.

Según el relato de Scioli fue momentos después cuando aprovechó para decirle a Bolsonaro: "Con el despelote que tenés, con el pedido de impeachment, con las vacunas, ¿encima vas a romper el Mercosur?".

Las tareas de Scioli como embajador comenzaron en agosto de 2020, cuando tras un encuentro con el entonces mandatario consiguió unas primeras palabras de acercamiento con el gobierno del Frente de Todos, pero volvió a pasar momentos de tensión como cuado Bolsonaro rechazó la ayuda de la Argentina frente a las graves inundaciones que sufrió el país vecino en diciembre de 2021.

A Scioli también le tocó vivir la Copa América 2021 que consiguió la Selección Argentina en una final contra Brasil, cuando tuvo un breve cruce con el ex mandatario ultraderechista que había pronosticado un 5 a 0 para el equipo local. "Le vamos a responder en la cancha", confió el embajador antes de la victoria en la final.

La foto de la torta ocurrió un mes después de la victoria argentina en el Maracaná y en aquel momento había trascendido oficialmente que habían tenido la oportunidad de repasar los avances en todas las áreas de la relación bilateral. "Nosotros queremos que a Argentina le vaya bien. Cuenten con nuestra buena voluntad. La rivalidad es sólo en el fútbol. Voy a hacer todo para que las crisis sean superadas", habían sido las palabras de Bolsonaro tras el encuentro.