"La mayoría de las cosas que hicimos con Guns N'Roses hoy harían que fuéramos cancelados. No la hubiéramos pasado bien en el ambiente actual, eso es seguro. En muchos y diferentes niveles". Con esa frase, el guitarrista Slash ejemplificó el trabajo de selección que debió hacer a la hora de escribir The Collection, libro de memorias que acaba de lanzar y en el que da cuenta de -algunas- vivencias dentro de la banda surgida a fines de los '80 en Los Angeles.

“Muchas cosas de ese estilo de vida del rock and roll hoy no son aceptables", señaló el músico en una entrevista con Yahoo Entertainment. "¡Me alegra que en esa época no tuviéramos internet! Hubiera sido un mundo completamente diferente. Bueno, de cualquier manera tampoco me detengo demasiado en eso. Fue lo que fue."