“Con esto tuvimos otra demostración de la enorme irresponsabilidad de la oposición del frente de frentes santafesino. Hoy la senadora Carolina Losada no trabajó, no dieron quórum y por tal motivo no se pudo avanzar en la designación de jueces para cubrir las vacantes de la ciudad de Rosario”, dijo Marcos Cleri, respecto de lo sucedido este jueves en el Senado Nacional, donde se eligieron autoridades del cuerpo pero no se pudo realizar la sesión posterior prevista para tratar diversos proyectos, entre los cuales se contaban los vinculados al funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe. “Para asumir como Vicepresidenta del Senado estuvo en el recinto, pero a la hora de aprobar la designación de jueces que anda reclamando en los medios de prensa, se levantó y se fue, no trabajó. Losada tiene muy poco compromiso real con Rosario, hace mucha prensa, pero cuando tiene que accionar la da la espalda a su pueblo y queda claro que miente”, remarcó el diputado nacional santafesino. “El Senado tenía que aprobar la designación de dos jueces federales para cubrir vacantes en Rosario y también recibir dos pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir otras dos vacantes más a corto plazo. Son medidas importantísimas para poder avanzar en el combate contra el delito, para frenar la violencia, tema del que los opositores de nuestra provincia hablan y hablan, pero no hacen nada”, señaló después Marcos Cleri. “Una vez más, les pedimos que reflexionen y dejen de lado especulaciones electorales y mezquindades”, dijo el legislador de La Cámpora.