“Estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros”. La frase podría servir para graficar lo que sucede en Juntos por el Cambio con la modalidad del voto en la Ciudad de Buenos Aires este 2023. En el PRO cayó muy mal la movida de Horacio Rodríguez Larreta, que anunció la unificación de las elecciones internas a jefe de Gobierno porteño junto con las PASO nacionales, pero con un sistema de votación concurrente. Sin embargo, hasta hace poco tiempo muchos de los líderes impulsaban las propuestas que hoy critican o criticaban lo que hoy defienden.



Pese a los pataleos de Macri, más en modo armador que nunca, el jefe de Gobierno porteño anunció que las elecciones, tanto internas como generales, se harán en las mismas fechas que indica el cronograma electoral nacional, pero con otro sistema de votación. De esta manera, todo lo que implique cargos porteños se votará por separado, con la Boleta Única Electrónica, mientras que para los cargos nacionales se continuará con la boleta de papel.

El enojo de Macri

El expresidente, bajado de la carrera electoral, pero con la intención de entregarle la Ciudad con moño y todo a su primo, el exintendente bonaerense Jorge Macri, sabía que este “desdoblamiento” era una posibilidad. De hecho, lo dejó en claro el domingo por la noche, horas antes del anuncio de Larreta, cuando intentó acorralarlo con declaraciones en que se le oponía a este sistema de votación y sostenía que era un cambio en las reglas electorales, algo muy poco PRO.

Sin embargo, lo que Macri no mencionó y que rápidamente salieron a mostrarle desde el larretismo es que fue justamente él quien cambió las reglas en 2019 para juntar las elecciones porteñas con las nacionales, en beneficio propio.

Antes, los ciudadanos porteños votaban sus cargos en fechas separadas de los nacionales.

Esto no le importó cuando salió a criticar a Larreta montado al discurso de la exgobernadora bonaerense y ahora diputada porteña, María Eugenia Vidal, que había asegurado que “el PRO y el JxC que le prometieron a los argentinos no es este”. “No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada", le lanzó Vidal. Sobre este mensaje se montó Macri: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

La contradicción de Larreta y el archivo de Bullrich

Obviamente, otra de las figuras que salió a cruzar a Larreta fue Patricia Bullrich, que busca el beneplácito de Macri. La exministra de Seguridad comentó tras el anuncio: “La coherencia y la convicción son los valores que defendemos”. Y posteó un video de Larreta donde dice que “está mal cambiar las reglas” durante un año electoral, ya que “es hacer trampa”.

El video de Larreta que publicó Bullrich con su mensaje es de hace unos meses, cuando en el marco del debate por la eliminación de las elecciones PASO tras la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados aseguró que "cambiar las PASO a tan poco tiempo de las elecciones es hacer trampa" e hizo una comparación con el Mundial de fútbol.

Lousteau y el sistema que criticaba

Quien está convencido de haber salido airoso de la decisión de Larreta fue el radical Martín Lousteau, que le respondió en tono incisivo a Macri y le preguntó si “lo desilusiona la boleta única que él mismo promovió” durante su gestión.

Sin embargo, el exministro de Economía no está libre de contradicciones. Y los usuarios de las redes sociales, y los “halcones” del PRO, le recordaron cuando en 2015 fue uno de los principales detractores del voto electrónico.

“En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que vos podías alterar la boleta con el chip. De hecho a mi me lo mostraron... No nos querían entregar máquinas y cuando nos entregaron las máquinas vinieron hackers con un teléfono y modificaron el chip. Con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos”, dijo Lousteau años atrás.

Vidal y la contradicción por la Boleta Única Electrónica

Pese a su velocidad para criticar al jefe de Gobierno porteño (Vidal fue la primera en salir al cruce de Larreta) la diputada nacional y exgobernadora bonaerense cuestionó algo que en 2017 defendió como bandera, la boleta electrónica.

“No es la primera vez, y ha sucedido en varias PASO, que la carga de la provincia de Buenos Aires lleva muchas horas, entonces es importante decir que la manera de resolver esto fue propuesta por Cambiemos en el Congreso de la Nación y es el voto electrónico”, dijo en pleno debate.