Desde Santa Fe

El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ Leandro Busatto pidió ayer a su partido que expulse de sus filas al ex agente secreto de la dictadura Julio Adelaido Ramos, quien operó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) y luego “confidente” del Ejército en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 de Santa Fe y el viernes fue condenado a siete años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La cancelación de la ficha de afiliado de Ramos la solicitó con el apoyo de la vicepresidenta del consejo ejecutivo provincial, Norma López. “Expulsarlo sería un acto de reparación”, dijo Busatto al proponer que el asunto se incluya en la agenda del Congreso Provincial del PJ que se reunirá el sábado que viene en Santa Fe. Si la iniciativa prospera, Ramos podría ser el octavo represor que el peronismo santafesino despide de sus filas en los últimos doce años, desde 2011 hasta ahora, en un hecho único en el país, que no tiene antecedentes en ningún partido político de la Argentina.

El viernes, veinticuatro horas antes del Congreso Provincial del PJ, el Tribunal Oral de Santa Fe dará a conocer los fundamentos de la condena a Ramos a siete años de prisión por la “privación ilegítima de la libertad agravada” y “tormentos agravados” a su ex compañero de militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Luis Felipe Solé, quien lo reconoció en un centro clandestino de detención, en 1977. Solé era perseguido político de la dictadura y Ramos operaba como PCI en el Destacamento de Inteligencia 122, aunque en el juicio el fiscal Martín Suárez Faisal dijo que después siguió como “confidente” del Ejército por lo menos hasta mayo de 1980, según una prueba que aportó la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en la investigación.

En democracia, Ramos ocupó altos cargos políticos por el PJ: una banca de diputado provincial en la Legislatura durante el gobierno de Víctor Reviglio (1987/91) y luego otra en el Concejo Municipal de la ciudad de Vera en dos períodos: 1993/97 y 2005/09, entre otros puestos.

En los últimos doce años, el PJ santafesino ya expulsó a siete represores condenados por delitos de lesa humanidad: el ex presidente comunal de San José del Rincón Mario Facino y el ex oficial de Inteligencia de la Policía de Santa Fe, Eduardo “Curro” Ramos, en 2011. El ex agente secreto del Ejército Horacio Américo Barcos, en 2012, aunque el trámite quedó inconcluso por su fallecimiento. El comisario Roberto Martínez Dorr y el PCI, Eduardo “Tucu” Constanzo, en 2013. El ex diputado provincial Pedro “Pili” Rodríguez y otro PCI, Carlos Sfulcini, en 2017. Ramos podría ser el octavo, si prospera el pedido de Busatto en el congreso del PJ del sábado, y si eso ocurre, sería cuarto PCI y el segundo ex diputado con tarjeta roja.

En los fundamentos del pedido de expulsión de Ramos, Busatto citó el alegato del fiscal Suárez Faisal en el juicio. “‘No existen dudas de que Ramos fue formalmente Personal Civil de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1977’, años en los que utilizó su militancia en el peronismo para delatar a compañeros y compañeras de su propio espacio político”, dijo el legislador. En el alegato, Suárez Faisal reveló también que Ramos operó como PCI hasta 1977 y luego siguió como “confidente” del Ejército por lo menos hasta el 27 de mayo de 1980, según una prueba que aportó el Archivo Provincial de la Memoria.

“Ramos participó del secuestro y las torturas que sufrió Luis Felipe Solé, un joven estudiante de Ingeniería Química que militaba en el peronismo. Solé fue secuestrado y llevado a la cárcel de Coronda. En marzo de 1977, lo trasladaron a una casa quinta, donde reconoció entre sus torturadores a Ramos, alias “Tipi”. En los interrogatorios le preguntaban por su hermano, Alberto, quien fue secuestrado meses más tarde y continúa desaparecido”, recordó Busatto.

Expulsarlo del PJ sería un acto de “reparación histórica que apunta a fortalecer el camino que se inició en 2003, con la derogación de las leyes de impunidad”, insistió Busatto. Y adelantó que pedirá que el “tema se trate el próximo sábado 22 de abril, en el Congreso Provincial del PJ”.