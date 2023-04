Mientras la economía transita un momento muy delicado, el Frente de Todos sigue sin encontrar un orden político. El debate del espacio ahora pasa por si podrán llegar a agosto con un candidato de unidad, algo que cada vez se torna más difícil, o irán a internas. El presidente Alberto Fernández este lunes salió a realizar declaraciones públicas, luego de anunciar que no se presentará para la reelección, e insiste con que es necesario que haya PASO para "democratizar" el espacio. Dijo, incluso, que él apoya la posible candidatura del jefe de Gabinete Agustín Rossi, la del embajador en Brasil, Daniel Scioli y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y marcó que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro "puede representar al otro espacio, a los que tienen una mirada distinta a la de uno". Desde el kirchnerismo, en tanto, esperan en estado de alerta una definición de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que hablará este jueves en el Teatro Argentino de La Plata. Creen que "el plan A" es que ella sea la candidata del peronismo y que "el plan B", será que ella defina quién debe serlo, pero con un programa a cumplir, tal como dijo Máximo Kirchner en el acto del fin de semana pasado.



La idea del gobierno es llegar al Congreso del PJ que será el 16 de mayo en Ferro con una serie de "acuerdos básicos", y con un "código de convivencia" para las PASO. En los diálogos informales que sostienen el jefe de gabinete y su vicejefe, Juan Manuel Olmos; Tolosa Paz, el canciller, Santiago Cafiero, Wado de Pedro y a veces también el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hablaron de elaborar unos "cinco o seis puntos" para que durante la campaña no haya "golpes bajos y chicanas", y que sea una PASO "dialogada, argumentada y centralmente no fratricida", para en una segunda instancia poder encolumnarse bajo los que resulten ganadores. El problema es que esos diálogos, por ahora, son informales.

Alberto y los pasillos de la Rosada







"Nosotros tenemos varios buenos candidatos. Rossi es uno, es un dirigente espectacular. Scioli es un gran dirigente también y Victoria Tolosa Paz puede ser", dijo el Presidente y luego diferenció: "Wado puede representar al otro espacio, a los que tienen una mirada distinto a uno y CFK, si quiere, puede serlo". Esas palabras pronunció durante la primera entrevista radial tras el anuncio del viernes. Durante la hora en la que estuvo ante el micrófono de El Mañana, el programa de Mex Urtizberea por Radio Nacional Rock, no hizo ningún tipo de mención a la escalada del dólar o al análisis o planificación que evalúan desde el gobierno para calmar los números de la economía. Luego, por la tarde, el Presidente recibió en su despacho de la Casa Rosada al titular del Banco Central, Miguel Pesce. Conversaron sobre el tema durante unos minutos y desde el entorno del mandatario dijeron que el funcionario seguirá en su cargo. Por los pasillos de Balcarce 50 este lunes también circuló otra persona de confianza del Presidente: el exvocero, Juan Pablo Biondi.

Por la mañana, Fernández había insistido con la discusión interna: "Tengo la impresión de que hay dos miradas en el Frente que a veces se chocan y lo mejor es que eso lo resuelva la gente. Que haya un espacio que proponga un candidato, otro espacio otro candidato y si hay un tercero o un cuarto que quieran ir, que vayan y defina la gente", dijo y agregó sobre CFK: "Si se quiere presentar que se presente. Tiene muchos méritos y razones para querer. Sergio también. Si tiene vocación de presentarse se puede presentar, pero ya no debe haber nadie que señale un candidato". "En el 2021 más de 90 listas quedaron fuera de competencia por una decisión política. Le faltó democracia interna al espacio. ¿Desde cuándo al peronismo le genera dolor de cabeza que la gente opine? ¿Qué es esto?", rezongó.





Paso si o Paso no

Daniel Scioli, uno de los que mencionó Fernández, volvió a ratificar su candidatura y dijo que para él "la unidad se va a dar después de las PASO". Por su parte, Rossi agregó que para él “si hay listas únicas es porque aparece alguien que expresa a la mayoría. Si eso no existe, claramente yo soy defensor de las PASO. Me opongo a que se quiera sintetizar sobre quien no sintetiza. Si no hay síntesis, hay que permitir unas PASO”. Según supo este diario, fue el propio Presidente el que le pidió e incentivó a Rossi para su postulación. Le dijo que había espacio para una candidatura como la suya y que haría un aporte valioso. El caso de Scioli es distinto, fue él el que a fin del año pasado pidió una reunión con Alberto para buscar su visto bueno. También lo hizo con la vicepresidenta.



Cerca de Fernández ponderaron los dos actos del Frente de Todos que se llevaron adelante el sábado: el que encabezó Máximo Kirchner y el que encabezó Tolosa Paz con los dirigentes más cercanos al Presidente. En esa línea subrayaron que "el peronismo juntó a mucha gente este sábado. Lo importante ahora es sumar. Tolosa Paz movilizó muchísima gente y eso de algún modo lo hay que incluir".

Desde otros sectores del oficialismo, como por ejemplo desde la rama sindical, reclaman que se definan con urgencia las candidaturas. El referente de Camioneros y triunviro de la CGT, Pablo Moyano, dijo en diálogo radial que el peronismo tendría que anunciar de forma inmediata a sus candidatos. "Viene muy demorada la cosa", indicó. El secretario adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, dijo que ven a Sergio Massa “como posible candidato”, y agregó que la decisión de Alberto Fernández “generó tranquilidad”. Otro que también acompañó a Massa fue el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez. Él había dicho que Massa "tiene posturas claras y estratégicas" y que su candidatura "es el camino" a seguir dentro del FdT. Quienes quieren la candidatura del tigrense aseguran que "puede ser candidato por más que los números de inflación sean altos".

Más allá del deseo del tigrense de ser el candidato de unidad y de que su candidatura parecía un hecho en diciembre del año pasado para todos los sectores, lo cierto es que con los malos números de la economía ese escenario se torna cada vez más complejo. Habrá que esperar a las palabras de la vicepresidenta el jueves para ver si se despeja alguna de todas las incógnitas. Este martes, en tanto, comenzará a regir el cronograma electoral con la publicación del padrón provisorio. El reloj ya empezó a correr.