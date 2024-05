El paro de la CGT de este 9 de mayo no les impide a los jubilados cobrar sus haberes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la acreditación a los beneficiarios que les corresponde por terminación de su DNI, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC), Jubilados de la mínima y pensionados, entre otros. Los bancos están cerrados por lo cual los jubilados que tengan que realizar trámites de manera personal no podrán hacerlo.

La Anses tomó las medidas necesarias para que el calendario de pagos de mayo de 2024 no se vea afectado por el paro general convocado por la CGT.

Según el cronograma de pagos, hoy perciben sus haberes jubilados y pensionados con DNI terminado en 0. También cobran este jueves la Asignación Universal por Hijo quienes tienen el documento terminado en 0.

Pese a que la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, se plegó a la medida de fuerza, se mantiene la operatividad en canales electrónicos como home banking, aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas, sin afectar las transacciones comerciales y de pagos.