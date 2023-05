El ministro de Seguridad de la provincia Claudio Brilloni se disculpó con los organismos de derechos humanos de Rosario por una serie de “actos intimidatorios” de agentes de la Policía de Santa Fe en la ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo –el último de ellos el 20 de abril- y la “provocación” del 24 de marzo, cuando una tanqueta de la Policía Federal cruzó la cabecera de la marcha que convocó a más de 80.000 personas. “Les pido disculpas”, les dijo a referentes y militantes que recibió en su despacho y acompañó el gesto con un compromiso político: que “los hechos no se van a repetir”. Sus interlocutores salieron conformes por el diálogo y la escucha del ministro que estaba al tanto de ambos episodios. “Ahora esperamos que cumpla con su palabra”, dijo Ana María Moro ante una consulta de Rosario/12. Brilloni deberá responder también un pedido de informes por las “actitudes intimidatorias” de la Policía en la ronda de las Madres que la Cámara de Diputados aprobó el jueves sobre tablas, con el único voto en contra de la diputada antiderechos Amalia Granata.

Los organismos solicitaron la entrevista a través de la secretaria de Derechos Humanos Lucila Puyol y la directora de Memoria, Verdad y Justicia Valeria Silva. Brilloni la concedió inmediatamente. Así que el miércoles recibió en la sede de la Gobernación a referentes de la Ronda, Hijos, Familiares, el Espacio de Juicio y Castigo y ex presos políticos, entre otros.

El primer tema fue la serie de intimidaciones a quienes participan en las rondas de las Madres, que “van desde ser filmados, fotografiados e interrogados, por agentes policiales y en alguna ocasión de civil”. “Le explicamos los hechos y el ministro nos contestó que ya sabía lo que había pasado. El se disculpó, dijo que iba a tomar medidas”, comentó Ana María Moro. “Nosotros le pedimos que no sancionaran a los policías porque son jóvenes, recién empiezan y quizás no conocen la historia reciente. Lo que queremos es que los eduquen, que les dicten cursos de derechos humanos y cuando salgan a la calle conozcan la historia reciente. Tal vez no sean de Rosario, pero son de la provincia y nosotras hace años que estamos rondando en la plaza 25 de Mayo, la plaza de las Madres”, agregó. “El desconocimiento no puede ser nunca un motivo para el agravio”.

La agenda siguió con la provocación del 24 de marzo, cuando una tanqueta de la Policía Federal con efectivos con armas largas frenó la marcha por la memoria, recordó Ana. “Le hicimos notar que esa tanqueta nos cruzó a los que íbamos en la cabecera de la columna y se quedó parada ahí”, mientras los manifestantes avanzaban. “Si eso hubiese ocurrido en cuadras siguientes en las que venían los jóvenes podría haber sido peor y nos arruinaban la marcha por la que trabajamos muchísimo. Como en la cabecera iba gente con mucha militancia, no pasó nada. Pero fue una provocación evidente.”

Brilloni “aceptó todo lo que decíamos. Se disculpó, nos dijo que iba a investigar y que estos hechos no se iban a repetir”, sintetizó Moro.

-¿Salieron conformes con las disculpas del ministro y el compromiso de que no habrá más provocaciones?

-Sí, porque nos recibió inmediatamente. Nos escuchó. Y se comprometió que los hechos no se repetirán. El jueves pasado, la policía ya no fue a la plaza (como ocurrió en las semanas anteriores). Sí, salimos conformes porque tuvimos una charla muy franca. El aceptó lo que sucedía. Esperamos que cumpla con su palabra –concluyó Ana.

Brilloni también tendrá que dar explicaciones en la Legislatura. El jueves, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes de la diputada peronista Matilde Bruera por el último operativo en la plaza 25 de Mayo de Rosario, donde policías interrumpieron la ronda de las Madres y “tuvieron actitudes intimidatorias hacia los presentes”. El proyecto se aprobó sobre tablas, con el único voto en contra de Granata. El Ministerio de Seguridad deberá explicar:

1) Por qué el 20 de abril, policías de Rosario interrumpieron la ronda de las Madres de la Plaza 25 de Mayo con actitudes intimidatorias. Y por qué interrogaban a los militantes por su presencia en el lugar, quiénes eran los responsables del evento y la duración del mismo.

2) Que identifique al responsable del operativo policial, el funcionario que lo coordinó y autorizó y las razones del Ministerio de Seguridad para semejante despliegue.

3) Si se dictan cursos de derechos humanos a los agentes policiales para que conozcan, entre otras cuestiones de importancia, los motivos históricos y presentes de rondas, actos, manifestaciones y actividades que se realizan por la memoria, la verdad y la justicia.