La exministra de Economía, Felisa Miceli, destacó el viaje del actual titular de Hacienda, Sergio Massa, a China y aseguró que, en un contexto de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la decisión “sorprendió a todos”.



“Este viaje nos sorprende a todos, porque uno sabe que está en negociación el acuerdo con el FMI. Y que ese acuerdo depende de la voluntad política de Estados Unidos, que dice hasta qué límite pueden apoyar a la Argentina”, explicó Miceli.

A lo que, mientras Massa se reunió con ejecutivos de firmas energéticas y de infraestructura, agregó: “Entonces, aparece este viaje a China cuando sabemos toda la confrontación que existe entre estas dos potencias”.

“El problema que tiene Estados Unidos es que dice que no al 5G para China, no a la central nuclear, pero no ofrece nada a cambio. Traen como mensaje que China no puede estar en esta construcción, pero no ofrecen financiamiento alternativo”, comentó.

Por eso, agregó: “Me parece desde el primer momento una buena decisión ir a China por el lado de Massa. Y va por la ampliación del swap, donde de 5 mil millones se podría pasar a 8 mil millones”.

La exministra sostuvo que esto “afloja muy positivamente la tensión que hay con las reservas”. “Los otros son temas de inversiones importantes que tienen que ver con las represas y el gasoducto”, añadió.

En tanto, sobre el futuro del FMI en el país, apuntó: “Yo creo que el Fondo va a aflojar y nos va a adelantar los vencimientos de aquí a fin de año. Porque es un año atípico. Nos faltan 20 mil millones de dólares con la sequía”.

“El 30 por ciento de eso tendría que haber ido al Estado en forma de retenciones. Así, el déficit fiscal se agranda. Ya año que viene va a ser mucho mejor. Porque probablemente haya mejores condiciones para las exportaciones de energía”, finalizó.