El actor Juan Darthés difundió en las redes sociales un video en donde se refirió al proceso en el cual fue acusado por abuso sexual por parte de la actriz Thelma Fardin, luego de que la Justicia de Brasil, donde vive actualmente, decidiera en mayo absolverlo. Allí, agradeció a su familia, su entorno y a quienes lo apoyaron en los últimos cinco años.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso, porque cada uno tiene sus luchas”, comienza el video que el actor publicó en la cuenta de Instagram de su abogado, Fernando Burlando, quien había anticipado que Darthés preparaba un mensaje.

En diciembre de 2018, Thelma Fardin denunció que Darthés abusó de ella en 2009, cuando tenía 16 años, en una gira de Patito Feo en Nicaragua. Este video difundido en las últimas horas es la primera aparición pública del actor desde la última entrevista que le concedió a Mauro Viale en 2018.

“La Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia, a la gente que amo y eso es lo más importante”, continúa el video de Darthés.

“Y a vos, a cada uno de ustedes que, a pesar de esa lucha cotidiana, podrían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia con sus tiempos, escuchando a todos, no a una sola versión ni a un solo relato, no prejuzgando, no entrando en la condena social... Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con miradas, con rezos y fue importantísimo para nosotros, fue sanador... Y te lo quería agradecer”, cierra.

Al final del video, Darthés sumó un texto en donde también agradeció al equipo que trabajó en el proceso judicial. “Gracias por su capacidad y su corazón”, expresó. Además, sumó a “Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto, por su esfuerzo y dedicación”.

“Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se uno a la alegría de la verdad. La verdad resiste”, añadió el actor sobre su abogado, que anticipó que hasta que el fallo no se encuentre firme, el artista no iniciaría acciones legales contra Thelma Fardín.

En qué situación quedó la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés

La Justicia brasileña determinó la absolución de Darthés a mediados de mayo. Sin embargo, tanto la fiscalía como la defensa presentaron objeciones contra esa decisión. En el sistema judicial del país vecino, antes de la apelación, existe un paso previo de revisión denominado “embargo”, donde el juez debe explicar los fundamentos de su sentencia.

Entre los argumentos del embargo, se le achacó al juez que “calculó mal la prescripción del abuso que dio por probado, porque el atentado violento al pudor (nombre del delito en la justicia brasileña), en 2009, tenía penas de 6 a 10 años, por lo tanto la prescripción sería 16 años; y el juez entendió que tenía penas de 5 a 8 años. Es decir, calculó la prescripción en 10 años, cuando era en 16 años, por eso es un error material”, según Carla Andrade Junqueira, abogada de Fardin.

La semana pasada, el magistrado Fernando Toledo Carneiro ratificó su fallo, admitió los errores materiales en su sentencia, pero consideró que los testimonios de testigos no fueron suficientes para dar por probados los tocamientos y el sexo oral a la menor.

