La Joaqui reapareció en Instagram tras haber borrado su foto de perfil, todas sus publicaciones, y anunciar que se tomaría un tiempo en su carrera musical por problemas de salud. En una reciente publicación de Instagram afirmó que no tiene acceso a su canal de YouTube y advirtió a sus seguidores que “cualquier contenido” que se publique ahí sería sin su “consentimiento”.

A través de una historia que posteó hace horas, manifestó: “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento”.

La Joaqui volvió a las redes con una controvertida advertencia. (Imagen: captura de pantalla Instagram @lajoaqui)

Asimismo, la artista marplatense publicó una foto en la que se la ve posando en lo que parece ser el barrio privado de Bernal al que se mudó a principios de este año, con un epígrafe que expresa: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”.

La decisión de La Joaqui de suspender algunas de las fechas de presentaciones en vivo programadas y abandonar repentinamente las redes sociales habría sido motivada por una “estafa” de parte de sus representantes, consignó esta semana el periodista Pablo Layus al programa Intrusos.

La artista habría sido estafada por sus representantes musicales. Imagen: captura de pantalla Instagram @lajoaqui)

Según la información que le reveló, a Joaquinha Lerena De La Riva, como es su nombre real, "no le estaban pagando lo que realmente le correspondía como artista".

En este marco, afirmaron que la cantante estaría iniciando acciones legales contra sus presuntos estafadores. "Esto la ha afectado mucho", explicó Layus, y también indicó que La Joaqui estaría recibiendo el asesoramiento del actual manager de Alan Gómez.

Por último, el panelista señaló que la razón por la cual decidió frenar su carrera tiene que ver con una cuestión económica, ya que el dinero que ella seguirá ganando por sus presentaciones seguirá siendo repartido entre sus representantes. Layus remarcó que "ella tiene un contrato con esas personas, un contrato desfavorable", y lo vinculó con la experiencia del cantante cordobés Paulo Londra.

Problemas de salud mental y shows suspendidos: el anuncio de La Joaqui

Una semana atrás, la rapera y cantante urbana anunció en un posteo de Instagram que se iba a retirar "de los escenarios por tiempo indeterminado debido a motivos de estrés traumático".



"Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar", escribió en sus redes sociales, sin dar más detalles.

La Joaqui anunció la cancelación de sus shows por problemas de salud mental. (Imagen: captura de pantalla Instagram @lajoaqui)

"Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso", concluyó en un breve escrito compartido en una historia de Instagram.

Su última aparición pública había sido el 17 de mayo pasado durante la 25 edición de los Premios Gardel, en el que estuvo nominada como Mejor Álbum de Música Urbana, por "Barbie Copiloto" y Mejor Canción de Música Urbana, por su hit "Butakera".