El precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, participó de un plenario de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), en donde aseguró que "lo más importante en esta etapa es conocer el modelo de país en el que los argentinos quieren vivir" y advirtió que la oposición tiene un "odio antiobrero". El jefe de Gabinete estuvo acompañado por el titular del gremio, Juan Carlos Schmid, quien destacó el trabajo de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Ante un auditorio colmado, el precandidato reivindicó al movimiento obrero y llamó a militar "este proceso político y transmitir a cada uno de los argentinos qué está en juego". En ese sentido, Rossi fustigó al gobierno macrista, sostuvo que sus dirigentes solo critican y denunció que "no ofrecen propuestas porque su verdadero objetivo es producir una devaluación abrupta y duplicar la inflación para intentar sostener su supuesto plan de estabilización".

Al respecto, sostuvo que la oposición "cada vez más pretende construir su proyecto desde un odio antiobrero notable, derrumbar la educación pública y las universidades del conurbano porque supuestamente los pobres no concurren a ellas, y estigmatizar y segregar de forma permanente, a lo que nos oponemos sistemáticamente".



También aseguró que "las elecciones se pueden ganar o perder, pero lo que no se puede es votar confundidos, por lo que hay que explicar de qué se trata esto, porque muchos trabajadores en 2015 sufragaron confundidos creyendo que Mauricio Macri eliminaría Ganancias, y no solo no lo hizo sino que aumentó la cantidad de personal que sufrió ese tributo, que la gestión de Sergio Massa fue mejorando", puntualizó.

Rossi convocó al pueblo a concurrir de forma masiva en agosto y octubre próximos a votar; reivindicó el rol social y político de los trabajadores y dijo que "el peronismo quiere convivir con los otros, pero los otros no quieren convivir con el peronismo".

Un documento firmado por Schmid (Dragado y Balizamiento) y el secretario de Prensa, Luis Rebollo, reconoció "el trabajo realizado por el precandidato a vicepresidente para derogar el decreto neoliberal macrista 870/18 y el impulso que el Massa imprimió a la cartera de Economía para hacerse eco del reclamo sobre el inequitativo y mal llamado Impuesto a las Ganancias y concretar respuestas positivas para los trabajadores", y reivindicó su conocimiento profundo de la actividad.

"El proyecto político de ambos precandidatos y su visión estratégica es poner en valor a la industria naval, impulsar la recuperación de la marina mercante y determinar una política integral para la totalidad de los puertos nacionales", dijeron.

En el encuentro de hoy con Rossi participaron dirigentes gremiales de los sindicatos de dragado y balizamiento, marina mercante, maquinistas y grúas móviles, encargados apuntadores marítimos y afines, portuarios bajo Paraná, jerárquicos ferroviarios, capataces estibadores portuarios, conductores navales y obreros navales.

También lo hicieron referentes de los gremios recibidores de granos, serenos de buques, centro de patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimo, petroleros del Estado flota, SOMU, centro de jefes y oficiales maquinistas navales, Federación del complejo industrial oleaginoso, fleteros y capitanes fluviales.

Luego del plenario en la Fempinra, Schmid sostuvo a la prensa que Rossi fue "uno de los artífices de la derogación del decreto macrista 870/18 y, por sobre todas las cosas, a lo largo de su trayectoria demostró coherencia a partir del ciclo con Néstor Kirchner".

"Si algo demostró Rossi durante todo ese tiempo fue coherencia. Reconoce la importancia del secctor marítimo y fluvial y es un hombre que viene del Litoral. Sabe de estas problemáticas, por lo que hoy la Fempinra solicitó que las coloque en agenda y en el radar para acompañar el proceso de desarrollo del país", sostuvo Schmid.