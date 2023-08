Catamarca es una de las provincias que, junto a CABA, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, no desdoblan sus elecciones PASO del 13 de agosto y generales el 22 de octubre. En ese contexto, y ya cerradas las candidaturas, en tierras catamarqueñas se puede avizorar el panorama electoral a la hora de la representación política. Esta vez en la gestión comunal, las mujeres incrementaron su participación. Roxana Paulón, Susana Zenteno, Verónica Mercado y Andrea Carabajal, representarán a Unión por La Patria y buscarán las dos primeras su reelección, y las restantes, su primera vez como intendentas.

En un país que aprobó recientemente leyes de vanguardia merced a la lucha que viene sosteniendo el feminismo en los diferentes espacios de participación, cada una de las precandidatas de Unión por la Patria han formado parte de esa lucha poniéndole el cuerpo en sus distintos cargos políticos. La mayoría de ellas fueron pioneras en disputar espacios de poder antes vedados al género femenino; tal el caso de Zenteno en Valle Viejo, muy cerca de la Capital Provincial, de Paulón en Fiambalá o de Verónica Mercado, actual legisladora provincial y precandidata a intendenta por Fray Mamerto Esquiú. Todas hacen hincapié en que fue la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci, la que abrió el camino para cada una de ellas. En ese transitar, la carrera política que eligieron como forma de vida y para estos desafíos, ha sido dura y bastante desigual también para Andrea Carabajal precandidata de Unión por la Patria en Belén.

La llegada de las mujeres a los gobiernos locales sigue siendo una carrera de obstáculos, y todo el tiempo deben superar uno. Roxana Paulón, quién va por su reelección, le dijo a Catamarca/12: “Te diría no que fue, sino que sigue siendo un camino difícil. El contexto que me tocó fue histórico, porque Fiambalá estaba gobernado desde hacía 30 años por un mismo hombre. Entonces no fue sólo recuperar Fiambalá para el peronismo, sino también que llegara por primera vez una mujer a la intendencia", remarcó. Si bien falta mucho, sinceramente hay quiénes todavía creen que pueden avanzar sobre los derechos y los espacios ganados. Como profesional y como política, por el solo hecho de que soy mujer me ha costado muchísimo mantenerme en carrera”, evaluó Paulón.

Verónica Mercado, una de las primeras en lograr espacios de representación a nivel nacional, evaluo que: “Si bien Argentina ha sido pionera en la sanción de leyes que institucionalizaron esta participación, todavía resultan insuficientes los cargos electorales ejecutivos. La mayoría de ellos, está a la vista, después de haber atravesado el proceso de las PASO, están ocupados por personas del sexo masculino. Para las mujeres que hemos conseguido a fuerza de lucha abrirnos caminos con el reconocimiento de nuestros derechos políticos como el sufragio femenino, la ley de Cupo, es claramente insuficiente también", consideró. Aunque reconoció que "nos obligó a poner en la agenda de discusión las leyes de paridad de género y me permitió en el marco de mi participación en el Congreso de la Nación, ser parte no solamente del debate y la discusión parlamentaria, sino también de la discusión de ese proceso que fue muy importante y nos posibilitó vincularnos a referentas de distintos espacios y sectores políticos partidarios, y generar una representación multipartidaria”.

“A la luz de los hechos y después de haber cerrado listas nuevamente para las PASO de agosto y las generales de octubre, queda claro que todo esto no representa una garantía para la participación de las mujeres, tenemos que decir que ha habido un proceso de involución de las mujeres en términos de representatividad, ya que la mayoría de las listas están conformadas por hombres”, agregó la legisladora.

Detrás de las leyes de paridad y de los nuevos liderazgos femeninos, la desigualdad de género persiste y escasean las intendentas, aunque éste no sea el caso Zenteno. La actual jefa municipal de Valle Viejo confesó que: “Personalmente me costó muchísimo llegar en política, y aún me cuesta. Yo lucho todos los días para poder avanzar en política, no para ser reconocida. A mí lo que me interesa es que la gente crea en mi trabajo, que las vecinas y vecinos vean el trabajo que hacemos y que se puede transformar a través de la política. Y también que las mujeres se enamoren de esta pasión, porque la política es apasionante y la debemos tomar así. Yo lucho para eso, para que cada vez sean más las mujeres que se involucren en política. Me encanta cuando las mujeres se animan a hablar, a expresarse y contar sus esperanzas, sus proyectos y eso hay que cuidarlo”.

Por su parte, la precandidata belicha, Andrea Carabajal, reconoció que: “Raúl (Jalil) reconoció a las mujeres, propició muchos de los logros obtenidos, y brindó en su gabinete (y también en la Nación), lugares estratégicos de toma de decisión, brindando espacios de relevancia para las mujeres. Sin embargo Carabajal lamentó que "la resistencia la seguimos teniendo, y se siente más en el interior. Hay una evolución, pero falta mucho camino por recorrer”.

Dando a conocer el trabajo que cada una lleva adelante en las localidades que les toca abanderar, Paulón observó que en Fiambalá: “el cambio ha sido total. Hoy tenemos una de las tasas de desempleo más bajas del país. Realmente casi no se consigue mano de obra y muchos empleados municipales migran a empresas privadas. Eso me llena de orgullo, porque creo en un Estado que genere oportunidades genuinas. Antes, nuestros jóvenes se tenían que ir al sur a buscar esas oportunidades. Hoy no sólo se quedan, sino que están regresando los que se han ido y las familias vuelven a unirse y a tener esperanzas. Hoy tenemos una bodega municipal, La Indómita, que puso en valor la uva de nuestras productoras y productores y que está pronto a realizar su primera exportación a China”, comentó.

A su turno, la intendenta Zenteno de Valle Viejo expresó: “Los niños conocen las obras que estamos haciendo en Valle Viejo y se sienten parte y eso pasa cuando en la mesa familiar se habla de política, se habla de obras, se habla de acciones políticas. A mí eso me admira muchísimo, me siento muy orgullosa y me da toda la alegría y la energía que tengo que tener para seguir construyendo por nuestro departamento. Que los chicos sepan lo que está pasando en Valle Viejo, que los chicos hablen de las plazas, que hablen de la Hostería y lo transmitan en su grupo familiar, de amigos, eso es un mérito y lo hemos logrado entre todas y todos. Este no es mérito de un Gobierno Municipal, es mérito de toda la comunidad chacarera”.

En medio de la contienda electoral y acerca de las propuestas que cada una tiene para la comunidad que deben representar, Carabajal subrayó que en Belén: “Faltan muchas cosas, empezando por los servicios básicos que un municipio debe ofrecer, pero hoy nos urge un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio, para responder a las necesidades de trabajo y estabilidad laboral, vivienda, educación, salud, medioambiente, turismo y minería. Tengo la plena convicción de que eso se logra teniendo un Municipio al lado de la gente, gestionando y pensando principalmente en mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina”, señaló.

Alertando a los candidatos opositores, Mercado, precandidata de Fray Mamerto Esquiú, puntualizó: “Hay políticos que gobiernan desde las redes sociales, quizás es una tendencia que funciona para algunos. Pero si sus decisiones no los acercan a la realidad de las personas para las que gobiernan, no logran humanizarse ni ser más empáticos, por más tik tok o Twitter que usen, el pueblo no los va a acompañar”.

Paulón fue optimista para cerrar la nota: “Estoy segura que vamos a lograr una sociedad más justa y con más oportunidades. Sigo teniendo las mismas convicciones y el mismo compromiso que aquel primer día que decidí involucrarme en la política, y eso se logra cuando estamos unidos como sociedad y cuando sabemos que merecemos mejores oportunidades”.