El célebre músico Al Di Meola, referente del jazz-fusión, se presentará en Buenos Aires con una única función el 13 de octubre en el Teatro Brodway y las entradas ya están en venta en el portal Ticketek.

La última vez que Di Meola se presentó en la Argentina fue en 2018, en el teatro Opera, presentando su trabajo Opus, un disco en el que navegó por varios géneros, entre ellos, el tango y el flamenco.



El músico y compositor obtuvo gran repercusión con el trío que formó junto a otros dos grandes guitarristas como John McLaughlin y Paco de Lucía, para grabar en 1980 “Friday Night in San Francisco”. Que fue rememorada el año pasado con la edición de "Saturday Night In San Francisco", con la gira del famoso trío.





En 2022, lanzó una autobiografía y una retrospectiva titulada "Across The Universe" que captura sus virtuosos arreglos e interpretaciones creativas de 14 canciones de The Beatles.

Cuánto salen las entradas y cómo comprarlas



Las entradas para el único recital del músico al Di Meola en Buenos Aires, el 13 de octubre, se venden a través del portal Ticketek: www.ticketek.com

Los precios de loas entradas arrancan desde los $35.840 y ya se encuentran agotados algunos sectores del Teatro Broadway donde será el show. Las entradas más caras cuestan 52.000 pesos.

Di Meola, uno de los músicos contemporáneos más importantes

Su carrera tiene más de cuatro décadas, y se consolidó como uno de los guitarristas contemporáneos más sobresalientes, y acumuló cuatro álbumes de oro, dos de platino y reconocimientos que lo hacen legendario.



Creciendo al ritmo de The Ventures y The Beatles en Bergenfield, New Jersey, Di Meola alguna vez recordó: "Solía practicar toda la noche después de la escuela y una vez en la universidad, de 6 a 8 horas al día". Su pasión y dedicación encontraron dirección cuando, a los 19 años, fue descubierto por Chick Corea, pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz, ganador de veinte premios Grammy. Con él, Di Meola se sumergió en el universo de la fusión.

Con Corea, Stanley Clarke y Lenny White, conformó el supergrupo Return To Forever, y quedó para la historia la unión de guitarras junto a John McLaughlin y Paco de Lucía. También colaboró con otras estrellas como Paul Simon, Steve Winwood y Carlos Santana.

El 2013, grabó un tributo a Los Beatles, con las canciones que fueron sus primeras inspiraciones. "Le doy crédito a los Beatles como la razón por la que toco la guitarra”, dijo. Ese tributo quedó plasmado en el álbum "All Your Life", donde interpretó 14 temas de los músicos de Liverpool, solo con su guitarra acústica.

Dos años más tarde, recibió el premio Miles Davis en el Festival de Jazz de Montreal de 2015. Con el lanzamiento de "Across The Universe", en 2020, y otro homenaje a The Beatles, y su reciente “Saturday Night In San Francisco” del 2022, Di Meola sigue mostrando su talento.

