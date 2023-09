Desde su mansión en Uruguay, Marcos Galperín sigue inmerso en su estado de "fobia con Argentina" y sumó otro capítulo a la larga sucesión de críticas que viene realizando contra el país. Esta vez el CEO de Mercado Libre y Mercado Pago se puso en lugar de víctima para defender sus privilegios y cuestionó el anuncio del Banco Central sobre las normas de regulación en el sistema de pagos y transferencias que regirán a partir del primero de diciembre.

“No lo rompieron, y no lo van a poder romper tampoco”, dijo ahora en referencia a Mercado Pago el hombre de negocios que instalado en José Ignacio entusiasma a sus pares para plegarse al tour "impuestos free" que ofrece Uruguay. Usó de pie para la crítica un tuit del periodista de LN+ Lucas Morando, quien había criticado la nueva disposición del Banco Central. “Una de las pocas cosas que funcionaba bien en este bendito país es Mercado Pago, donde Marcos Galperín ideó una billetera virtual inclusiva que usan desde grandes empresas hasta el verdulero. Como no podría ser de otra manera lo agarraron los políticos y lo rompieron. Dios mío”, se la dejó picando Morando.

A esa altura ya Mercado Pago había repudiados desde su cuenta oficial de X la medida anunciada por la entidad monetaria. Según la empresa, lo resuelto afectará a "más de 4 millones de personas” que usan la aplicación.

Galperín coincidió con el periodista de LN+ Lucas Morando sobre la nueva regulación del BCRA. (Foto: captura de pantalla X)

Galperín cuestiona cada medida que afecta los privilegios del imperio que él creo y al que se hizo fuerte a partir de un uso indebido de la Ley de Promoción de la Industria del Software, promulgada en el año 2011. Esa norma le daba beneficios a firmas que producen y exportan software. Mercado Libre no hizo ni hace software; su negocio es la venta online. Frente a semejante trampa con los subsidios el Estado realizó un reclamo formal para que devuelva 500 millones de pesos por el uso de un esquema no autorizado con el que pagaba nada más que 14 por ciento de IVA, cero Ingresos Brutos, una desgravación de Impuesto a las Ganancias y un 60 por ciento menos impuestos al trabajo.

Qué implica la normativa anunciada por el Banco Central

El cambio de normativa establece el reemplazo del fondeo de cuentas a través del Débito Inmediato (Debin) por el mecanismo de Transferencias Inmediatas Pull (TIP).

La disposición del Banco Central establece que, a partir del 1 de diciembre, los participantes del sistema nacional de pagos -bancos y billeteras virtuales- que actualmente usan Debin recurrente para fondear cuentas, deberán discontinuar la operatoria Debin y habilitar a sus clientes las transferencias TIP.

El argumento de la autoridad monetaria es que se busca "prevenir casos de fraude". Una de las estafas más recurrentes con esta modalidad es aquella en la que, por ejemplo, en un contexto comercial, los estafadores se hacen pasar por compradores y engañan a los usuarios explicándoles que les enviaron una transferencia y que necesitan que el usuario la acepte, cuando en realidad, las víctimas aceptan que se envíe el dinero de su cuenta hacia la del estafador.



La crítica de Mercado Pago al Banco Central

A través de un hilo por la red social X, la cuenta oficial de Mercado Pago afirmó que la regulación del Banco Central afectará no sólo a la empresa sino también a "más de 4 millones de personas".

Según indicó en un posteo, las TIP "presentan fallas" de acuerdo con sus "pruebas", y desarrolló: "9 de cada 10 personas no logra ingresar dinero a sus cuentas al verse obligados a atravesar múltiples pasos en sus home banking e incluso, con algunos bancos, a acercarse a un cajero automático".



"Esta medida es un nuevo ataque a la inclusión financiera, va a afectar de forma negativa la experiencia de millones de personas e inducirá al uso del efectivo", cuestionó la empresa, que para cerrar, solicitó una "solución que no perjudique a los usuarios de Mercado Pago".



Galperín y sus dardos recurrentes contra el Central, el peronismo y la Argentina

Además de ser conocido como el dueño de una de las empresas más importantes de Argentina, el CEO de Mercado Libre tomó notoriedad pública en los últimos años a raíz de su posición a favor de los fondos buitres, por su favoritismo por las políticas económicas liberales de los noventa, por sus discusiones en las redes sociales con el dirigente social y ex precandidato presidencial Juan Grabois, y por sus contrapuntos con el dirigente sindical Sergio Palazzo por el encuadre gremial de los trabajadores fintech de Mercado Pago, entre otros temas.



Galperín, radicado en Uruguay desde hace más de 20 años, afirmó en una oportunidad que no volvería a vivir en Argentina, independientemente de quién gane las próximas elecciones nacionales.

Desde Uruguay, sus críticas a los gobiernos peronistas y al Banco Central son moneda corriente.

Este año fue noticia por su cuestionamiento a la medida que prohíbe a billeteras virtuales realizar o facilitar operaciones con criptomonedas. Por entonces, un usuario de X realizó una comparación entre los servicios que ofrece Mercado Pago con los de las aplicaciones Lemon y Buenbit, y se preguntó cuándo operará con criptomonedas Mercado Pago en Argentina, a lo que Galperín respondió con sarcasmo: "En Peronia está prohibido...".

Galperín cuestionó duramente la medida del Banco Central sobre operaciones con cripto. (Foto: captura de pantalla X)

Asimismo, cuando se lanzó el nuevo billete de dos mil pesos, Galperín señaló: “En un mes, el billete nuevo de $2.000 invertido en Mercado Pago con disponibilidad inmediata para pagos digitales te rinde $125 vs $0 en una caja de ahorro en un banco... No sé, pensalo”.

También se quejó en su momento del impuesto al e-commerce: "La única plataforma que es obligada a retener este impuesto es MELI (Mercado Libre), cuando hay ventas de productos usados en plataformas sociales nadie retiene nada. A todo esto, es legal cobrar un impuesto a un vendedor no habitual de un producto usado".

Por otra parte, este 2023, en el marco del juicio que enfrenta Argentina por la reestatización de la petrolera nacional YPF en 2012, el CEO de Mercado Libre celebró que el Estado nacional deba resarcir por el supuesto daño que causó la expropiación del 51% de la petrolera a la empresa norteamericana y fondo buitre Burford por "casi 5 mil millones de dólares". "Los expropiados hicieron el mejor negocio de la historia", publicó en sus redes sociales.

El magnate dueño de Mercado Libre, a favor del fondo buitre Burford. (Foto: captura de pantalla de X)

También dio que hablar por su gusto por los negocios políticos entre el Estado y las empresas privadas en la década del noventa. En marzo de este año, expresó en un tuit: "Qué lindas épocas cuando cada uno de nosotros tenía nuestros ahorros jubilatorios en nuestras propias cuentas privadas y podíamos ver la evolución de nuestros ahorros todos los meses", en relación a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), una iniciativa creada por impulso del exministro de Economía Domingo Cavallo, que estableció el desdoblamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, con un componente público (de reparto) y otro privado (de capitalización), y cuyo único resultado fue beneficiar a bancos y compañías de seguro en perjuicio de los aportantes y del Estado.