La dolarización fue uno de los temas fuertes en el primer debate presidencial, que se lleva a cabo esta noche en Santiago del Estero. Al desarrollar el eje temático de economía, los cinco candidatos y candidatas protagonizaron intensos cruces respecto a lo que sucederá con la moneda extranjera: mientras Javier Milei reafirmó su idea caballito de batalla de campaña, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti coincidieron en imponer un bimonetarismo; en tanto Sergio Massa y Myriam Bregman apostaron a "defender la moneda nacional".



"La moneda de los argentinos es impresentable", sostuvo Milei y aseguró que "la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación". Sin embargo, no dio detalles de cómo sería la implementación de ese cambio monetario, idea que repitió hasta el cansancio durante la campaña y que le permitió seducir a gran parte del electorado. Pero que, por el momento, continúa siendo una promesa grandilocuente.



Algo que quedó en evidencia cuando el candidato libertario habló que "si me dan 20 años la economía argentina podría podría alcanzar niveles de vida similares a los que tiene Alemania o Francia", o "en 35 los de italia", retrucó.

Sobre este último punto hizo foco la candida de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cuando interpeló al electorado: "Te prometieron la dolarización, pero vos sabes que sin dolares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Lo importante no es lo que decís qué vas a hacer sino lo que realmente estás en condiciones de hacer", afirmó la exministra de Seguridad, al tiempo que aseguró "un plan serio, concreto y eficiente", pero del que no adelantó ninguna medida.

Juan Schiaretti, por su parte, propueso "desdoblar el tipo de cambio". "Hay que ir a un tipo de cambio libre y único, pero hay que evitar una hiperinflación. Por eso, en la transición hay que tener dos tipos de cambio: un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre", explicó el candidato de Hacemos por Nuestro País. Esto, según detalló, sería "hasta generar confianza" puesto que eso haría "converger los tipos de cambios". "Argentina para ser un país normal precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto mercado como sea necesario", repitió, haciendo uso de uno de los slogan de su campaña.

El candidato de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, pidió a sus contrincantes que "sean patriotas, defiendan nuestra moneda, y no promuevan el uso del dólar".

Asimismo, al momento del derecho a réplica apuntó contra Bullrich: "El desdoblamiento o bimonetarismo que propone está copiado del modelo de Venezuela o de Cuba, que son los dos países que tienen ese sistema", cuestionó Massa.

En esa misma línea, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad, sostuvo que "para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son fugadores".