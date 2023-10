Este domingo 15 de octubre se celebra el Día de la Madre 2023 en Argentina. A lo largo del tiempo, muchas películas y series exploraron de diversas maneras la figura materna en sus guiones, así como el vínculo de las madres con sus hijos e hijas.

Películas como Día de las madres, Proyecto Florida, Lady Bird y Madres paralelas, o series como Anne with an E y The Gilmore Girls, tratan historias sobre la maternidad desde perspectivas diferentes e invitan al espectador a pensar estas relaciones en culturas y contextos distintos. Y pueden funcionar como un buen plan para celebrarlas.

Películas para ver en el Día de la Madre

Día de las madres https://cdn.jwplayer.com/previews/5xChCGLN-buQgiLVC

Jennifer Aniston y Julia Roberts conforman la dupla de esta comedia con el sello de Hollywood. Se estrenó hace 7 años en los cines y se posicionó en Netflix como una de las más buscadas por la audiencia. En sus 118 minutos, la película entrelaza los géneros de la comedia con el drama y la convierte en un producto ideal para ver en familia. Todo empieza cuando la vida de Sandy (Jennifer Aniston), entregada al trabajo y obligaciones, ve cómo su mundo se cae cuando su marido le pide el divorcio y se casa con una mujer mucho más joven que ella. La trama da un giro cuando se une con Miranda (Julia Roberts), la conductora de una importante cadena de televisión.



Proyecto Florida

El director Sean Baker estrenó en 2017 esta película que retrata la historia de Halley, una mamá soltera adolescente y su pequeña hija Moone que viven en un barrio marginal de Florida, Estados Unidos. La niña, sueña con jugar y divertirse en el parque de Disney World, que se encuentra a pocos kilómetros del motel donde reside con su madre, donde el alcohol, las drogas y la prostitución forman parte del escenario habitual de sus vidas. Sin embargo, las dos logran complementarse para salir adelante. Disponible en Amazon Prime Video, HBO Max y Apple TV.

Lady Bird

También de 2017, esta película escrita y dirigida por Greta Gerwig -responsable del éxito mundial Barbie- cuenta la historia de una adolescente llena de dudas, preocupaciones y sueños. Su madre, sobreprotectora, intenta comprenderla, aunque las cosas no son fáciles. La joven, con inclinaciones artísticas y el sueño de vivir en la Costa Este, busca una salida a la humilde realidad de su entorno. Disponible en Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube Premium y Google Play.

Madres paralelas

La película del español Pedro Almodóvar, estrenada en 2021, cuenta la historia de dos madres primerizas, una de mediana edad entusiasmada por su familia; y otra en edad adolescente que no deseaba la maternidad. Ambas se conocen en la habitación del sanatorio donde terminan dando a luz a sus bebés, y prometen volver a encontrarse en el futuro. Sin embargo, una de las dos descubre meses después que su bebé no es suyo, sino que fue intercambiado y se sumerge en una profunda crisis. A este problema se entrelaza una segunda trama que remonta al espectador a la guerra civil española. La película está en Netflix.

Series para ver en el Día de la Madre

Anne with an E

Esta adaptación de Netflix del libro Ana la de Tejas Verdes, relata la historia de Anne, una niña imaginativa, brillante y muy habladora que en el año 1896 es adoptada por los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert, quienes en realidad buscaban adoptar a un niño para que los ayude en su granja. Si bien al principio Marilla, una mujer soltera de avanzada edad se opone a adoptarla, cambia su opinión y forja con la niña un vínculo especial, convirtiéndose en una figura materna y de apoyo para ella.

Gilmore Girls

Un clásico de los 2000 que no deja de encantar. Lorelei Gilmore queda embarazada de su hija Rory durante su adolescencia y decide huir de la casa de sus padres para criarla por su cuenta. Su hija, al cumplir 16 -edad en la que ella se convirtió en madre-, es aceptada en una importante universidad, pero Lorelei no tiene el dinero para pagarla, por lo que debe apoyarse en sus padres quienes aceptan a cambio de compartir tiempo con su nieta. Así, el eje central de la serie es la tensión entre Lorelei con sus padres por la nueva relación que Rory desarrollará con sus abuelos.