Axel Kicillof miró desde el escenario y dijo: “Ahí hay un cartel que dice Kilómetro 0 del peronismo”. Entonces hilvanó: “Acá empezó a ponerse de pie la dignidad del pueblo trabajador. El Estado empezó a trabajar para reconocer los derechos populares. Acá empieza el empujón que lo va a llevar a Sergio Massa a la Presidencia de la nación. Que va a hacer que un gobierno popular pueda seguir transformando la provincia”.

De Berisso salió, el 17 de octubre de 1945, la columna principal que llegó a Plaza de Mayo a reclamar la libertad de Juan Perón, preso por el mismo gobierno que integraba.

Antes de Kicillof habló Julio Alak, candidato a intendente de La Plata. “Cipriano Reyes y María Roldán nos comandan desde el cielo”, dijo.

Un día María Roldán se sentó frente a un historiador inglés, Daniel James, y le narró la historia de su vida. James la volcó en un libro que se llama, naturalmente, “Doña María”. Cuenta allí Doña María que “en los años treinta había mucha miseria en Berisso”. Dice que su marido le insistía en “cuidar el pesito”. Y que todos querían entrar en el frigorífico, donde buscaban personas sanas. “Fluorescentes”, las define Doña María cuando relata que un médico inglés se encargaba de la selección. María entró y a los pocos años se convirtió en delegada. Una rareza en un ambiente tan masculino, con una camaradería cruzada por cuchillos afilados. Fue ella la que aquel 17 de octubre levantó a los trabajadores del frigorífico. Y así resultó que Berisso se convirtió en el kilómetro cero del peronismo.

Por eso comenzó en Berisso la caravana de 120 kilómetros que esté sábado 7 de octubre de 2023 atravesó siete distritos del sur del conurbano hasta el partido que fue definido como “capital nacional del peronismo”: La Matanza.

La mayor parte de la caravana tuvo un tono bonaerense, a tal punto que Kicillof usó, como cábala, el mismo Renault Clio de Carlos “Carli” Bianco con el que recorrió la Provincia en 2019, antes del triunfo que lo llevó a la gobernador. Cada quien tiene derecho a su propio mito. O a su cábala. Recién al final Kicillof, que venía con Andrés Larroque, Alak, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi, el de Varela Andrés Watson, la de Quimes Mayra Mendoza y el de Ensenada, Mario Secco, se subió al camión que haría el último tramo junto con Sergio Massa, Máximo Kirchner y el intendente de La Matanza Fernando Espinoza.

Espinoza amplió la definición. Dijo que La Matanza es la “capital universitaria del Gran Buenos Aires, la capital industrial de la Argentina, la capital del conocimiento y la capital nacional del peronismo”.

Las palabras “peronista” y “peronismo” fueron repetida una y otra vez. De aquí al 22 de octubre se verá si se trató del reflejo de un día diáfano y soleado o de una reafirmación de identidad frente a otra identidad bien definida, la de Javier Milei y su motosierra convertida en el símbolo del enojo y la irritación.

Kicillof se juega la reelección. Como en la Provincia no hay segunda vuelta, la gobernación queda dirimida el 22 de octubre y para eso basta un solo voto de diferencia. La Tercera Sección Electoral, que va de La Matanza a Ensenada e incluye distritos como Lomas de Zamora o Avellaneda, le dio el triunfo al peronismo en las PASO del 13 de agosto. Sobre un padrón de casi cinco millones de electores, en la Tercera Sección Kicillof le sacó una ventaja de 15 puntos porcentuales a Néstor Grindetti de Juntos por el Cambio. Carolina Píparo salió tercera, aunque en La Matanza El Dipy, también de Javier Milei, obtuvo el segundo puesto detrás de Fernando Espinoza.

A su vez, las derrotas de UxP en provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos obligan al peronismo no solo a ganar en el Conurbano sino a obtener un porcentaje aún mayor que compense la baja general.

Este diario pudo saber que tras algunas dudas iniciales se impuso el criterio de pelear por el voto de los sectores populares y medios que en las PASO se inclinaron por Milei, sobre todo en la franja más joven del electorado, y en convencer a parte de los que no fueron a votar de que lo hagan el 22 por UxP.

Nadie en la dirigencia ve esa perspectiva como algo sencillo de lograr. Pero a la vez lo contrario, sostienen consultados y consultadas, sería resignarse desde ya a una derrota nacional y a la incertidumbre sobre la reelección del gobernador.

El desafío, dicen, es bajar a tierra, al cara a cara, los argumentos que ayer ofreció Axel en sus tres discursos, los de Berisso, Varela y La Matanza.

Aquí van los principales argumentos del gobernador:

*”Más allá de la bronca, hay que explicar el prospecto del jarabe que te quiere dar la derecha”.

*”La del 22 es una elección histórica y decisiva. Para cualquiera. No solo para los dirigentes políticos. El pueblo entero está empezando a comprender todo lo que se juega en 15 días. No se juega solamente un período de cuatro años de gobierno. La derecha está planificando destruir conquistas históricas del pueblo trabajador y los sectores medios. Está planeando cambiar la matriz productiva. Quieren terminar con la industria nacional, la universidad, la ciencia, la tecnología. Se pasan por no sé dónde la lucha de Malvinas y los derechos humanos”.

*”Por primera vez en mucho tiempo los que niegan el terrorismo de Estado, los que discuten si fueron 30 mil, después de 40 años de democracia ponen en riesgo la construcción histórica más importante de este período. Esta marcha empieza diciendo que fueron 30 mil”.

*”Agradezco a las compañeras y compañeros del movimiento obrero que acompañan. Un proyecto de la derecha es perseguir, como hicieron Macri y Vidal, al movimiento sindical. Quieren apropiarse así de los derechos del pueblo trabajador. La unidad de los trabajadores no les gusta, y se joden”.

*”Creen que insultando en los canales de televisión las familias van a ser convencidas de que se pueden pagar las escuelas. La educación pública gratuita, universal, para el pueblo, no se vende, se defiende”.

*”Puede faltar distribución, puede faltar salario, pero con los derechos de los trabajadores ni un paso atrás. No vamos a dejar que esté en riesgo ningún derecho”.

*”Ninguna familia puede querer que la gente tenga libertad de portación de armas”.

*”Ningún trabajador puede pensar que sus problemas se van a solucionar entregando el convenio y las vacaciones”.

*”Hay que tomarse el trabajo de explicar qué es lo que está en riesgo y qué es lo que está en juego”.

*”Por más malestar que haya, no estamos dispuestos a entregar la soberanía de las Islas Malvinas”.

*”Nadie que tenga una noción de patria, amor a la camiseta como se demostró cuando ganamos el Mundial, puede pensar que hay que dejar que uno de estos candidatos como Milei, Grindetti, Bullrich y Píparo entregue la soberanía y 40 años de derechos humanos”.

*”Vamos a disputar el voto con alegría, con amor, con abrazos, con comprensión”.