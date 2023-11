El Gobierno de Uruguay vive un momento de fuerte sacudón en medio de un escándalo de corrupción por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. El temblor llegó con fuerza después de que la exvicecanciller, Carolina Ache, declaró ante el fiscal Alejandro Machado, y compartió audios e información inédita sobre el caso.



El principal salpicado con esta revelación es el ahora excanciller, Francisco Bustillo, que decidió renunciar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también las conversaciones lo involucran de manera directa a Luis Lacalle Pou, el presidente del país vecino, que se encontraba en Estados Unidos cuando explotó el escándalo, originado por la entrega de un pasaporte uruguayo a Marset.

El origen de los audios

Los audios divulgados por Ache en la audiencia evidencian fragmentos de conversaciones en las que, por ejemplo, Bustillo le sugirió perder su celular para “ganar tiempo” y evitar darle a la Justicia los chats en los que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le alertaba que Marset era "un narco peligroso" y le preguntaba con qué documento había sido detenido.

El escándalo comenzó cuando, a fines de agosto, Bustillo, Ache y Maciel, junto al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fueron interpelados en el Congreso por el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, por la entrega del pasaporte. De hecho, hay constancia de reuniones entre la cartera de Interior y Cancillería para organizar los testimonios. Entre otras cosas, hicieron un pacto de silencio respecto a los chats sobre Marset.

Después de esta interpelación, el Frente Amplio hizo un pedido de acceso a la información pública y, ante la negativa del Gobierno, recurrió a la Justicia. Ahí sí, el juez dio un plazo de 15 días para entregar copia de todo el material solicitado, incluidos los mensajes entre los subsecretarios Ache y Maciel.

“Perdé el celular”, el pacto de silencio en Cancillería

En este contexto se dieron charlas como las difundas en las últimas horas:

— Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo —, se la escucha decir a Ache.

— Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos —, le contestó el excanciller Bustillo. — Yo no puedo creer. Se pegaría un tiro en el pie.

— Sí, claro —, respondió, sintética, Ache.

— Maciel no zafa mandándote al frente a vos, no zafa. Los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no es el Ministerio del Interior. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad. Y es además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. Yo no creo que, me parecería un anormal si hace eso. Se incrimina solo — lanzó Bustillo.

Y la situación llegó también a escenarios más graves. Como cuando, el 14 de noviembre de 2021, el canciller le dijo a Ache que no entregue los chats y que va a hablar con el director de Jurídica, Carlos Mata y con la investigadora, para que no sea "muy incisiva con las preguntas".

— Ya tengo todo preparado para mañana para presentar —, comenzó la conversación Ache.

— Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre —, contestó Bustillo. Y agregó — Dejame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa que por lo menos no guarangee con las preguntas. Que mande un tercer mail y que no sea tan incisivo. Que nos dé una salida para evitar dar los WhatsApp.

— Yo creo que no hay manera de sacar esos WhatsApp —, se lamentó, de todos modos, Ache, antes de declarar ante la justicia.

— Por eso te digo, busquemos la vuelta para que no tengas que mandar eso. Porque ahí te dejan repegada al cuete —, intentó tranquilizarla Bustillo.

En este mismo todo, se difundió un tercer audio donde Bustillo le pidió a Ache que “pierda” su celular: “Que se mande al frente Maciel. Vos perdé el celular. Estoy imaginando escenarios que la verdad no conozco. Pero yo qué sé, que se te perdió el celular en diciembre, enero. Pero ahora vamos sorteando. Esto es paso a paso”.

Los audios que complican a Lacalle Pou

También se dieron a conocer audios que llegan a salpicar al Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Según Ache, el 25 de noviembre del 2021 el asesor del presidente, Roberto Lafluf, la convocó a una reunión y le pidió que borrara los chats. “Junto con Maciel me dijo que era solicitud del presidente”, reconoció ante la justicia.

En este mismo marco, añadió: “Nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. Yo los tenía protocolizados y los había agregado a un expediente. Sabía que en cualquier momento podía tener una copia. Los borré. Maciel también los borró. A continuación me solicita que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes. A lo que yo me niego”.

Al día siguiente aparece mencionado Lacalle Pou de manera clara. Así lo relató Ache: “Le mando un mensaje a Roberto Lafluf. Le digo que había hablado con mi abogado y que de ninguna manera. Que lo que me estaba pidiendo era un delito. Y que no estaba dispuesta a cometer un delito. Y bueno, él me dice bueno, pero entonces cómo hacemos, la información va a aparecer”.

“A raíz de eso me dice que eso no lo puede resolver él, que iba a hacer una llamada al Presidente. Al rato me vuelve a llamar y me dice que presente todo tal cual está. Que lo único que me va a pedir es que vuelva a entregar el protocolo. Me dice ‘porque no está más, lo destruí’. Cómo llegó el protocolo del ministro a las manos de él, desconozco”, finalizó.