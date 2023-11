Fiel a su estilo, la actriz de cine y televisión, vedette, modelo y conductora Moria Casán cargó contra quienes piensan "que el país es una mierda" y disparó: "¿Cómo hacés para vivenciar o dirigir un país si pensás que el país es una mierda? Si vos pensás que este país es de mierda es porque creés que la gente que vive acá es una mierda".

En esa línea, dijo que "en época de elecciones no opina de los adversarios" porque no quiere que un minuto de su energía "se fisure hablando del otro". "Para ser una gladiadora y estar focalizada en tu energía y conseguir tus logros personales hay que estar focalizado en uno. El adversario no me interesa ni para opinar", agregó Casán en AM750.

También se refirió a las últimas declaraciones de Susana Giménez, quien aseguró que no volvería al país porque va a ganar las elecciones "el modelo kirchnerista". En relación con esto, Casán sostuvo que "(Sergio) Massa no es kirchnerista" y que "nunca se la maltrató" a la conductora.

"No es una perseguida política como para no querer volver (al país). Me parece que tendría que volver, que no se lo pierda. Me parece que no escucha las propuestas de los candidatos porque Massa propone la unión", sostuvo.

Además, la actriz y conductora manifestó que su militancia "es la vida" porque "si estás en este universo es para disfrutar" y no para estar "aletargado". En esa línea, dijo que odia la palabra "jubilar" porque "no hay que jubilarse de la vida antes de tiempo".

"La palabra que me gusta es jubileo. La vida es un jubileo, un aniversario constante de tu retroalimentación retroenergética", declaró Casán en diálogo con Mediodía 750.

Por otra parte, habló sobre el podcast para Spotify que produjo Revista Anfibia sobre su vida, La One: La Vida de Moria Casán. Al respecto, reveló: "Una cosa es la pregunta y la repregunta que te puede hacer un periodista y otra cosa es estar trabajando casi un año con gente que viene a tu casa, hablás tres horas y te deja hablar".

Y concluyó: "Tiene una cosa muy fuerte de ida y vuelta y me di cuenta de que hicieron un análisis de mi vida y yo iba descubriendo cosas que en otras notas no había dicho".