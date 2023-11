La serie centrada en la familia real británica sigue ganando audiencia en Netflix con los capítulos finales de "The Crown", focalizado en la trágica muerte de la Princesa Diana, durante el primer verano después de su divorcio con quien hoy es el rey Carlos III. La actuación de Elizabeth Debicki, dando vida a Diana Spencer, es remarcable.

Las novedades de las últimas semanas también picaron en punta, entre ellas, la producción brasileña "El ADN del delito", la serie belga "Ferry", y la docuserie "Cómo se convirtieron en capos de la mafia", sobre el ascenso y caída de jefes mafiosos, desde al Capone a Pablo Escobar.

Las mejores propuestas para ver en Netflix

El ADN del delito. Son ocho capítulos de esta producción brasileña donde lo importante del argumento está en los vínculos entre sucesos aparentemente aislados. Y en los procedimientos legales, en todo su rigor burocrático y que en esta serie de Netflix, se transforma en un subtexto que da a cada episodio una curiosa densidad. La acción comienza con un robo a una empresa de seguridad de Paraguay que debe contar con la colaboración de la policía de Brasil. Todo lo que sucede a continuación, depende de la tensión entre funcionarios que desconfían unos de otros. Protagonistas: Maeve Jinkings, Rômulo Braga, Thomás Aquino.

The Crown. La última entrega de la serie de Netflix de la saga de la familia real británica, creada por Peter Morgan, tiene 10 capítulos que se estrenan en dos partes. Los cuatro primeros acaparó la atención de los usuarios de la plataforma, en tanto el 14 de diciembre se estrenan los cuatro últimos. En los primeros, la princesa Diana y Dodi Fayed disfrutan de su floreciente relación, hasta que un fatídico choque del auto en el que escapaban del asedio de los paparazzi, en un túnel de París, termina con la vida de ambos. Era el primer verano después de su divorcio con quien hoy es el rey Carlos III, con unas vacaciones repartidas con sus hijos, William y Harry. Protagonistas: Imelda Staunton, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Lesley Manville.

Cómo se convirtieron en capos de la mafia. (How to Become a Mob Boss, en el original). Una docuserie de Netflix que analiza a modo de guía didáctica y satírica el ascenso y la caída de los capos mafiosos más famosos de la historia y cuáles fueron las estrategias que usaron para triunfar. Se puede decir que es el crimen organizado para dummies sobre los líderes del hampa más notorios, desde Al Capone a Pablo Escobar. Cada episodio se centra en un capo diferente, comenzando por Al Capone, el gánster americano que reinó durante la Ley seca. Protagonistas: Peter Dinklage.

Ferry:la serie. Se trata de una producción belga, que sigue la historia de Ferry Bouman, quien se encuentra en una encrucijada que lo lleva al mundo del tráfico de éxtasis. Con la ayuda de sus cuñados y socios delincuentes, se enfrenta a Arie Tack, un poderoso líder del narcotráfico y su pandilla de criminales. Sin embargo, su imperio se tambalea cuando su novia descubre la oscura verdad que envuelve a su prometido. Desesperado por conseguir fondos, Ferry encuentra su gran oportunidad cuando una redada importante deja un puesto vacante entre los mayores narcotraficantes de Brabante. Protagonistas: Frank Lammers, Elise Schaap, Yannick van de Velde.

Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio.

