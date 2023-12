Se definieron los cruces de las semifinales de la Copa de la Liga: por una llave competirán Platense vs Godoy Cruz y, por la otra, River vs Rosario Central. En el camino fueron eliminados Huracán, que perdió en cuartos de final ante el Calamar; Banfield que cayó por penales en manos del Tomba; Belgrano de Córdoba, que no pudo frente al Millonario; y Racing, que fue derrotado por el Canalla desde los 12 pasos. Cuándo son los partidos.

Según el artículo 17 inciso 2 del Reglamento de Torneos de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las semifinales del torneo tendrán lugar entre el 8 y 10 de diciembre, con horario a definir y en un estadio neutral. En caso de empate, irán a penales.

En los cuartos, Platense y Huracán empataron 1 a 1 en el tiempo reglamentario, este sábado en el Estadio del Bicentenario, en San Juan, con goles de Luciano Ferreyra y Walter Mazzantti respectivamente. En los panales, el Calamar, dirigido por el entrenador Martín Palermo, se impuso 4-2 ante el Globo. Ese mismo día, Godoy Cruz también triunfó desde los 12 pasos ante Banfield, tras 90 minutos sin goles en el estadio Único de Villa Mercedes, en San Luis.

Este domingo, el River de Martín Demichelis ganó 2 a 1 frente a un histórico rival, Belgrano de Córdoba, verdugo de su descenso a la Primera B Nacional en 2011. Salomón Rondón pusó el 1-0 a los 16 minutos del segundo tiempo, pero en el minuto 35 del ST, Lucas Passerini empató de palomita. En el tiempo extra, Facundo Colidio hizo el 2-1 y evitó los penales para el Millonario.

Por otro lado, Rosario Central y Racing empataron 2-2 en los 90 minutos, con goles de Jaminton Campaz (52’) y Agustín Sández (61’) para el Canalla, y Roger Martínez (81’) y Juan Fernando Quintero (98’) que pese a empatarlo sobre el final no logró imponerse desde los 12 pasos.

Cómo será la final de la Copa de la Liga

Los dos equipos ganadores pasarán a la final de la Copa de la Liga, que en caso de igualdad tendrá un tiempo suplementario compuesto de dos partes de 15 minutos y, en caso de persistir el empate, seguirá con una definición desde los 12 pasos. La fecha prevista para el partido es el sábado 16 de diciembre.

El ganador del torneo se enfrentará a River en el Trofeo de Campeones, a disputarse el viernes 22 de diciembre, según el reglamento. Si se trata nuevamente del Millonario, su rival en dicho partido se definirá entre los segundos del Torneo LPF y de la Copa LPF.

