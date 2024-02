A más de veinte años de su estreno en la pantalla grande, y a ocho de la última película de la saga, Bridget Jones, el personaje interpretado por la actriz Renée Zellweger, tendrá una cuarta y la que sería la última entrega, que comenzará a filmarse en Londres en mayo próximo, confirmó el Daily Mail.

La nueva película se basa, al igual que las anteriores, en la novela de Helen Fielding, en este caso, Bridget Jones: Mad About The Boy, publicada en 2013, en la que su heroína es una madre soltera que navega redes sociales y aplicaciones de citas.

Zellweger, de 54 años, es por ahora la única confirmada que trascendió del elenco y estaría buscando casa en Gran Bretaña para instalarse allí durante el rodaje.

La última película de la actrizfue en 2019, cuando interpretó a Judy Garland en su biopic, lo que le valió un premio Oscar a Mejor Actriz. "Renée está emocionada por traer de regreso a Bridget. Ella adora al personaje", contó una fuente al Daily Mail.

La última película de Renée Zellweger fue una biopic de Judy Garland en 2019.

La primera película de la saga, El diario de Bridget Jones, se estrenó en 2001 y fue un éxito. Los otros protagonistas fueron Colin Firth (Mark Darcy) y Hugh Grant (Daniel Cleaver), quienes no se sabe si estarán en la cuarta. Allí se contaba la historia de una mujer soltera de 30 años que tiene problemas con su peso, fuma y toma demasiado y está obsesionada con conseguir pareja.

La segunda película, Bridget Jones: Sobreviviré, se estrenó en 2004, mientras que la tercera y última hasta ahora, El bebé de Bridget Jones, de 2016, donde la protagonista se entera que está embarazada y termina casándose con Mark Darcy. En esa película no aparece Daniel Cleaver, el otro enamorado de Bridget en la saga, quien supuestamente había muerto pero sobre el final un informe periodístico revela que está vivo.

En 2020, consultada por Vanity Fair acerca de si le gustaría volver a interpretar el personaje, sostuvo que "sería divertido".

"Quiero decir, esa es una pregunta para Helen (Fielding), pero espero que quiera. Siempre soy la última en enterarme. Ya están construyendo los decorados y me llaman y me dicen: '¿Qué te parece?' Es divertido. Me encantaría la experiencia de volver a interpretarla. Me encanta. Creo que es muy divertida. Es la mejor. Claro, si me invitaran a hacerlo, me parecería divertido".

