A tres semanas del fracaso del tratamiento de la Ley Ómnibus y a horas de abrir las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo. El diputado ratificó que el partido fundado por Mauricio Macri acompañará la "dirección de cambio" del gobierno ultraliberal en este año legislativo y evitó confirmar la fusión de su bloque con el de La Libertad Avanza. En la previa, Milei reunió a sus diputados para una reunión "informativa" de la que trascendió -según varios medios- en un explícito pedido para no castigar a los legisladores del Pro "porque son aliados".

"En el Congreso estamos acompañando esta idea de cambio que está mostrando tanto el PRO como La Libertad Avanza y en eso estamos trabajando", fue la declaración más cercana a una unificación de ambos bloques que Ritondo le ofreció al canal oficialista LN+ tras el encuentro con Milei. No quiso avanzar sobre una posibile unión de partidos para las elecciones del año que viene.



Ritondo eligió hablar en la entrevista sobre generalidades como "el futuro que tiene la Argentina y el cambio estructural" y tampoco adelantó cuáles serán las ideas de Milei para la apertura de sesiones. "Hablamos muy poco sobre la apertura de las sesiones", dijo, e insistió con la defensa de la Ley Ómnibus, que el PRO acompañó sin disidencias tanto en general como en particular, en los 6 artículos que llegaron a ser debatidos.

"Gran parte de esa ley saca cepos, corre el pie encima de las empresas y delega facultades que son muy importantes que la Argentina tenga", consideró sobre la norma que entregaba superpoderes al presidente, avanzaba en privatizaciones, en la modificación de la movilidad jubilatorio y de leyes laborales, productivas, ambientales y culturales, con un amplio rechazo social.

La silla deseada por Ritondo

A horas del inicio de un nuevo año legislativo, el primero de la era Milei, la reunión de Ritondo con el presidente estuvo presidida por una reunión del bloque de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el presidente del bloque de Diputados del oficialismo, Oscar Zago, a la cabeza. Lo único oficial que salió del encuentro fue que se trató de una reunión informativa aunque en varios medios se insistió con que Milei bajó línea para sus legisladores. "No ataquen al PRO".

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza se selló a partir del denominado "pacto de Acassuso", en referencia a la noche, posterior a las elecciones de octubre, en la que Milei concurrió a la quinta de Macri para reunirse con el fundador del PRO y la ya ex candidata presidencial Patricia Bullrich. Allí sellaron el acuerdo electoral que llevaría a la ultraderecha a la victoria de noviembre y a la disolución de la alianza creada en 2015 con los radicales y la Coalición Cívica. Ritondo fue parte de ese encuentro secreto, a espaldas de los ex aliados de Juntos por el Cambio, y de aquella reunión surgió la versión que parte del acuerdo era entregarle el mando de la presidencia de la Cámara de Diputados. Finalmente, Milei decidió poner en ese lugar a uno propio, al diputado Martín Menem --hijo del ex senador Eduardo Menem y sobrino de Carlos, o como dice el libertario "el mejor presidente de la historia"--.

Sin embargo, el fracaso de las negociaciones por la Ley Ómnibus pusieron en duda la continuidad de Martín Menem al frente de la Cámara baja, a tal punto que la propia "jefa" Karina, Secretaria General de la Presidencia, tuvo que visitar el recinto para ratificarlo como voz autorizada. Desde el 6 de febrero, cuando la norma de más de 600 artículos volvió a comisión y se firmó su casi seguro archivo, la Cámara quedó paralizada.

Desde entonces, surgieron nuevos rumores respecto de una alianza no solo legislativa sino electoral entre las dos fuerzas de la derecha para llegar juntas a las elecciones de medio término de 2025. En paralelo, el PRO irá a elecciones en junio y Macri aparece como candidato único para volver a la presidencia del partido, que dejó vacante Bullrich.

En ese juego, Ritondo participó de las reuniones que Macri convocó en sus oficinas de Vicente López tras volver de sus largas vacaciones en Villa La Angostura. El presidente del bloque del PRO aparece como futuro presidente del partido amarillo en Buenos Aires, lo que le significará manejar el cierre de listas en alianza con LLA o no, lo que extiende las negociaciones entre Milei y Ritondo más allá de las negociaciones parlamentarias.

"El Presidente tiene su propio estilo para determinar hacia dónde vamos", le reconoció Ritondo a la espera de la apetura de sesiones ordinarias.