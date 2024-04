Al menos tres autos fueron incendiados en la puerta de una concesionaria en el barrio porteño de Villa Luro en la madrugada de este martes. Los vehículos quedaron destruidos por completo, pero no se reportaron heridos.

"Salí afuera por los ruidos y se me prendía fuego el auto. Lamentablemente, no te lo toman las aseguradoras porque es un auto viejo", contó el vecino que era propietario del Fiat 147 incendiado. "Tenía pensado arreglarlo y venderlo. Le hice motor completo, pero ahora no vale nada", lamentó.

Imagen: NA.

En declaraciones televisivas, el hombre evaluó que el incendio fue intencional y remarcó que unas semanas atrás ocurrió un hecho similar en una concesionaria cercana.

Mientras la Policía y los bomberos realizaban sus tareas en el lugar, encontraron un bidón con restos de combustible a pocos metros de los vehículos incendiados.

