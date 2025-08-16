El argentino Valentín Perrone sigue brillando y este sábado tuvo una actuación espectacular: hizo una clasificación sobresaliente y conquistó en el Gran Premio de Austria de la categoría Moto3 una histórica pole position, la primera de su carrera, que le permitirá este domingo largar desde la posición privilegiada en la competencia principal de la categoría.

Con un tiempo de 1m39s938 que lo hizo volar sobre el trazado de la ciudad austríaca de Spielberg, el joven piloto del equipo KTM Tech 3 se quedó con el mejor registro de la clasificación oficial en el circuito Red Bull. El argentino superó al español Ángel Piqueras y al japonés Ryusei Yamanaka y largará primero por primera vez en su vida.

Perrone nació en Barcelona pero eligió representar a nuestro país en las citas internacionales en honor a su padre argentino, razón por la que corre bajo bandera nacional. Tras marcar este hito histórico, el piloto que es orgullo albiceleste declaró: “Es asombroso estar en la pole por primera vez. Con el equipo estuvimos trabajando muy duro. Estaba pensando: 'Hoy tiene que ser el día, hoy tiene que ser P1’”.

La pole del argentino vale más todavía porque tuvo una salvada notable en la segunda práctica libre, durante la mañana austríaca de este sábado, antes de la clasificación. Cuando faltaban 25 minutos para finalizar la tanda, Perrone tomaba una curva y entonces perdió el equilibrio, pero logró apoyar su mano derecha sobre el asfalto y evitó caerse de la moto, imponiéndose contra la lógica, la gravedad y la física que preanunciaban que no zafaría de la caída.

Perrone también se expresó sobre la oportunidad que esta estupenda clasificación le abre en relación con la carrera de este domingo. "Vamos a tratar de repetir y de ganar. Lo primero es disfrutar la carrera, pensar y tratar de estar adelante todo el tiempo. Sabemos que tenemos un buen ritmo. Pienso que tal vez podemos romper el grupo, seis o siete pilotos, y después voy a tratar de dar mi máximo en las últimas vueltas” explicó.

El piloto nacional volvió a demostrar su calidad en esta temporada de Moto3, esa que hace algo más de un mes también le permitió registrar una actuación histórica. Fue el 29 de junio, en Assen, cuando finalizó tercero el Gran Premio de Países Bajos y alcanzó el primer podio de su carrera, convirtiéndose además en el primer argentino en subir a un podio del circuito del motociclismo mundial desde 2021.

Perrone, el más joven de la clase ligera con 17 años, volvió a brillar este sábado y se postula como candidato a la lucha por el triunfo de este fin de semana en Spielberg. La carrera, pautada a 20 vueltas, comenzará bien temprano: habrá que madrugar, porque a las 6 arranca el Gran Premio de Austria de Moto3 (con transmisión de ESPN 2 y Disney+). La ilusión argentina, que crece de su mano carrera a carrera, lo acompañará con alegría y entusiasmo.