TEATRO

Crimen pasional

Reposición de la pieza que compuso Ástor Piazzolla en 1982 para el cantante y compositor corso Jean Guidoni. Se trata de un ciclo de 13 canciones, inspiradas en algunos aspectos de la vida y la muerte del asesino serial Eugene Weidmann, el último guillotinado en público de la historia francesa. Esta versión tiene dirección y puesta en escena de Marcelo Lombardero, dirección musical de Cristian Zárate, adaptación y reescritura de Jorge Fondebrider, coreografía de Ignacio González Cano y la voz y actuación de Guillermo Fernández, acompañado por Manuco Firmani y Florencia Segura. Los músicos son los integrantes del Cristian Zárate Sexteto: Pablo Agri en violín, Nicolás Enrich en bandoneón, Esteban Falabella en guitarra, Roberto Tormo en contrabajo, José Luis Colzani en batería y Cristian Zárate en piano. Los arreglos son de Leonardo Sánchez y Cristian Zárate.

Sábado y domingo a las 19, en el Teatro de la Rivera, Av. Pedro de Mendoza 1821. Entradas: $100 y 75.

Flores contadas

Dos hermanas recluidas en un remoto pueblo rural esperan cada año la fiesta de carnaval y la llegada de la orquesta típica con su trompetista estrella. Sueñan con enamorarlo y que él las elija para llevárselas de ahí como sucedió con su otra hermana. Esta fantasía es alimentada por su sobrina, hija de la fugada, ya que la orquesta hace años que no viene. Pero este verano sucede algo distinto y la fantasía será atravesada por la realidad. Una obra de Sandra Franzen, dirigida por Graciela Pereyra. Con Silvia Petri, Bea Ferreyra y Maria Gaddi.

Viernes a las 21, en El Método Kairos, El Salvador 4530. Entrada: $250.

MÚSICA

Labios del río

“Para vos siempre voy a ser el rosarino/ y vos el monumento a la bardera”, canta Juan Pablo Fernández en el tema que abre el tercer disco de Acorazado Potemkin, el trío que completan Federico Ghazarossian y Luciano Esaín. Y el verso deja en claro que el sucesor de Mugre (2011) y Remolino (2014), los dos anteriores trabajos del grupo que rápidamente ocupó un lugar preponderante en la escena rocker alternativa porteña, no arría sus banderas y continúa en su ruta. Su rock ferozmente poético y rabioso, sin embargo, tiene lugar para otros matices, ademas de los que se reparten las autorías de Fernández, ex Pequeña Orquesta Reincidentes, y Ghazarossian, ex Me Darás Mil Hijos. Con Mariana Päraway como cantante invitada en “Flying saucers” y la poesía de Josefina Saffioti adaptada para el tema “Mundo lego”, Labios del río se completa con los covers de “Semilla de piedra”, de Lila Downs, y “Two of us”, de los Beatles, como “Dos de nosotros”, traducida por Fernández.

Simple 2017

Ahora que el platense Ramiro García Morete ha vuelto a tocar el delicioso repertorio de su primera encarnación como Miro y Su Fabulosa Orquesta de Juguete –del extraordinario disco Los Caminos (2010)–, no está de mas repasar el último y urgente simple que a fines del año pasado editó de manera online como parte de Las Armas Bs As., su último proyecto grupal. Son apenas dos temas, “La policía emocional” y “El hit del momento”, pero alcanzan para radiografiar el estado de las cosas. “¿A quién le importa un chico muerto?”, es la pregunta del segundo de los temas, que se pueden escuchar y bajar a voluntad en lasarmasbsas.bandcamp.com.

ONLINE

The End of the F***ing World

Matar o no matar, esa es la cuestión. Al menos para el joven James, una de las dos patas de esta breve y compacta serie británica que Netflix lanzó hace apenas un par de semanas. La otra pierna narrativa está representada por Alyssa, la chica rebelde de la escuela secundaria. Juntos no son tanto dinamita como una versión algo devaluada y menos glamorosa de Bonnie y Clyde: huyendo de sus respectivas familias, a bordo de cualquier vehículo dispuesto a detenerse ante la señal de autostop, las intensas aventuras incluyen una galería de personajes excéntricos y, en algunos casos, peligrosos. Con un humor oscuro, ácido y algo crudo que remite a cierto cine británico de los años 90 (de Trainspotting a Guy Ritchie), la serie posee, sin embargo, un reservorio de humanidad que logra ir más allá de la pose canchera. Graham Coxon, el guitarrista de Blur, fue el encargado de darle forma a la banda de sonido, que tiene algo de playlist millennial.

El pájaro loco

Con la nueva versión del personaje creado por Walter Lantz en 1940 –bajo el nombre original de Woody Woodpecker–, el pájaro carpintero más famoso del mundo vuelve a estar de moda. Buena ocasión para darse una vuelta por sus orígenes y evolución. Muchos de los cartoons originales de los años 40, producidos por los estudios Universal, están disponibles de manera gratuita en Youtube, incluido el oscarizadoThe Dizzy Acrobat. La plataforma Prime Video de Amazon, por otro lado, ofrece las dos únicas temporadas del último reboot animado del personaje, presentado en 1999 en la televisión estadounidense. Mientras tanto, en las salas, el pajarraco vuelve a cantar su clásico “jejejejeje”, esta vez rodeado de actores de carne y hueso.

CINE

The Post

La película “seria” dirigida por Steven Spielberg en esta temporada –a fines de marzo llegará Ready Player One, nueva incursión en la ciencia ficción y la fantasía– es un potente y preciso retrato sobre un período singular de la historia estadounidense. Dos instituciones del cine, Meryl Streep y Tom Hanks interpretan, respectivamente, a sendos editores del periódico Washington Post circa 1971, responsables máximos de una de las investigaciones periodísticas más chocantes del siglo XX: la salida a la luz pública de los papeles más vergonzosos del Pentágono, con detalles sobre la participación del gobierno en la guerra de Vietnam. The Post es una película sobre el arte del periodismo en una era ya extinta, en la cual Spielberg vuelve a demostrar su inoxidable talento para la narración clásica. Una de las fuertes candidatas a recibir varios premios Oscar en la ceremonia que tendrá lugar dentro de un mes exacto.

Vergel

Coreógrafa, directora teatral y actriz, la argentina Kris Niklison había dirigido hace casi una década el largometraje Diletante, que tenía toda la apariencia del debut y despedida de ese medio creativo. Error: su nueva película vuelve a demostrar que una mirada ajena a los mecanismos narrativos al uso suele generar resultados sorprendentes. O, al menos, interesantes. Partiendo de un duelo y un complicado caso de repatriación de un cuerpo de un país a otro –el film es una coproducción entre Argentina y Brasil–, la directora plantea la posibilidad de la aparición del erotismo. Por supuesto, en el lugar y momento menos pensados, aunque la proliferación de flores y plantas en una terraza casi selvática ayude bastante.

TV

Mosaic

Desde que declaró que se retiraba del mundo del cine, el director de Sexo, mentiras y video ha estado más activo que nunca. Experimento narrativo con destino de culto, esta producción de HBO creada y dirigida por Steven Soderbergh narra la extraña desaparición de una habitante de una zona rural de Utah –una escritora e ilustradora de libros infantiles– justo antes del Año Nuevo y los cuatro años de investigación para resolver el enigma. Protagonizada por Sharon Stone, la serie de seis episodios puede ser vista de dos maneras diferentes. 1) A la manera tradicional y a lo largo de seis lunes consecutivos en la señal HBO. 2) De manera interactiva, bajando una app en la tablet, computadora o teléfono celular que permite que el espectador adopte uno u otro punto de vista, elija la manera en la cual la historia continúa e, incluso, analice determinados documentos con información sobre el caso (por ahora, sólo disponible dentro del territorio de los EE.UU.).

Lunes a las 22, por HBO

Crashing

También en HBO, han comenzado a emitirse semanalmente los nuevos capítulos de esta serie protagonizada por Pete, un comediante stand up amateur en las malas. Producida por el ubicuo Judd Apatow, la comicidad es agridulce y su protagonista masculino transita una adultez que se resiste a abandonar los deseos, impulsos y caprichos de la adolescencia. La primera temporada ofreció breves apariciones de famosos comediantes como T. J. Miller, Artie Lange y Sarah Silverman –interpretando versiones paralelas de sí mismos–, por lo que es de esperar que el antihéroe interpretado por Pete Holmes siga durmiendo en sillones ajenos.

Domingos a las 21:30, por HBO